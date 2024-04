UP Board 10th, 12th Result 2024 Declared Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित, इंटर में शुभम ने किया टॉप, Direct Link

10th and 12th UP Board Result 2024 LIVE Updates: यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित

UP Board Class 10th, 12th Result 2024 LIVE : यूपी बोर्ड के लाखों बच्चों का बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2024) आज घोषित होने जा रहा है. यूपीएमएसपी ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं (UP Board 10th, 12th Results) के परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है. यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे घोषित किया गया. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSO) निदेशक डॉ.महेन्द्र देव और सचिव दिब्यकांत शुक्ल द्वारा बोर्ड मुख्यालय से दोपहर 2 बजे परिणामों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. जो छात्र इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर देख सकते हैं. बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कूल नंबर का प्रयोग करना होगा.

इस साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट सीता बल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, महमूदाबाद,सीतापुर के नाम रहा. हाईस्कूल में सीतापुर की ही प्राची निगम ने टॉप किया है. वहीं इंटर में इसी स्कूल के शुभम ने टॉप किया है. शुभम वर्मा को 500 में 489 अंक मिले हैं जबकि 488 नंबर पाकर 6 छात्र सेकेंड टॉपर रहे हैं. वहीं 487 नंबर पाकर तीसरे नंबर पर 5 छात्र हैं. यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा में सेकेंड टॉपर के पॉजिशन पर छह बच्चे हैं. ये सभी छह बच्चे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

UP Board 10th, 12th Result 2024: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, आज दोपहर 2 बजे घोषित होगा

इस साल यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग के मामल में नया रिकॉर्ड बनाया है. बोर्ड ने महज 12 दिनों में 2.85 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है और अब बोर्ड रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

इस साल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 55,25,308 विद्यार्थियों ने भाग लिया है. बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल छात्रों में से 29,47,311 कक्षा 10वीं के लिए और 25,77,997 कक्षा 12वीं के छात्र थे.

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें | How to check UP board 10th, 12th Result 2024

सबसे पहले स्टूडेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जाएं.

इसके बाद हाईस्कूल या इंटर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब स्टूडेंट अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर दर्ज करें.

ऐसा करने के साथ ही मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी.

अब रिजल्ट चेक कर भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें.

UPMSP UP Board Class 10th, 12th Results 2024 LIVE Updates:

Apr 20, 2024 15:08 (IST) UP Board 10th and 12 Result 2024 LIVE: रैंक नाम मार्क्स और स्कूल रैंक - 1 - शुभम वर्मा 489/500 97.80 सीता बाल वी एम आई सी महमूदाबाद सीतापुर रैंक - 2 - विशु चौधरी 488/500 97.60 श्री राम एस एम इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत रैंक - 2- काजल सिंह 488/500 97.60 आर एस डी एम आई सी सलेमपुर गोसाईं अमरोहा रैंक - 2- राज वर्मा 488/500 97.60 सीता बाल वी एम आई सी महमूदाबाद सीतापुर रैंक - 2- कशिश मौर्य 488/500 97.60 प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर रैंक - 2- चार्ली गुप्ता 488/500 97.60 एसपी आर आई सी बांसी सिद्धार्थ नगर रैंक - 2- सुजाता पांडे 488/500 97.60 एआरडी इंटर कॉलेज बभनी देवरिया रैंक 3 - शीतल वर्मा 487/500 97.40 सीता बाल वी एम आई सी महमूदाबाद सीतापुर रैंक 3 - कशिश यादव 487/500 97.40 न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज मुराई बाग डलमऊ रायबरेली रैंक 3 - आदित्य कुमार यादव 487/500 97.40 शिवाजी इंटर कॉलेज 782 आरा कानपुर नगर रैंक 3 - अंशा विश्वकर्मा 487/500 97.40 एसएसआईसी मुस्तफापुर हुसेनगंज फ़तेहपुर रैंक 3 - पलक सिंह 487/500 97.40 एस पी आर आई सी बांसी सिद्धार्थ नगर

रैंक 4 - मुहम्मद सहीम 486/500 97.20 राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी रैंक 4 - पलक मौर्य 486/500 97.20 प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर रैंक 4 - पलक मौर्य 486/500 97.20 प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर रैंक 4 - राजित कुमार 486/500 97.20 सीएच एस सिंह आई सी जसवन्त नगर इटावा रैंक 4 - अनिकेत शर्मा 486/500 97.20 सरस्वती विद्या मंदिर आईसी तिर्वा कन्नौज रैंक 4 - लवी 486/500 97.20 एसएसआईसी मुस्तफापुर हुसेनगंज फतेहपुर रैंक 4 - शिवम गुप्ता 486/500 97.20 कृष्णा शिक्षा निकेतन एचएसएस नरही बलिया

Apr 20, 2024 15:07 (IST) Result 2024 LIVE Updates: यूपी बोर्ड इंटर टॉपर लिस्ट



यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस बार 82.60% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 88.42 प्रतिशत लड़कियां और 77.78 प्रतिशत लड़के हैं. सीतापुर के शुभम वर्मा ने 500 में 489 मॉर्क्स हासिल कर टॉप किया है जबकि 488 नंबर पाकर 6 छात्र सेकेंड टॉपर बने.तीसरे नंबर पर 5 छात्र हैं.

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई!



आप सभी 'नए उत्तर प्रदेश' का स्वर्णिम भविष्य हैं। ऐसे ही परिश्रम, लगन और धैर्य के साथ आप सभी जीवन की हर परीक्षा में सफल हों, यही कामना है।... - Yogi Adityanath (मोदी का परिवार) (@myogiadityanath) April 20, 2024

Apr 20, 2024 14:49 (IST) UPMSP UP Board Result 2024 Live: इस साल का बोर्ड रिजल्ट सीतापुर के बच्चों के नाम





इस साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट सीता बल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, महमूदाबाद,सीतापुर के नाम रहा. हाईस्कूल में सीतापुर की ही प्राची निगम ने टॉप किया है. वहीं इंटर में इसी स्कूल के शुभम ने टॉप किया है. यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा में सेकेंड टॉपर के पॉजिशन पर छह बच्चे हैं. ये सभी छह बच्चे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

Apr 20, 2024 14:34 (IST) UP Board 10th, 12 Result 2024 LIVE: लड़कियों ने मारी बाजी



यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे घोषित कर दिया गया है. इस साल भी लड़कियां का प्रर्दशन बोर्ड परीक्षा में लड़कों से बेहतर रहा है. इस साल यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में हाईस्कूल में 86.05 प्रतिशत लड़के और 93.40 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं. यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट में 77.78 प्रतिशत लड़कें और 88.4 2 फीसदी लड़कियां पास हुई हैं.

Apr 20, 2024 14:25 (IST) UP Board Result 2024 LIVE: कितने पास



उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल यूपी बोर्ड दसवीं का पास प्रतिशत 89.55 प्रतिशत जबकि इंटर में 82.60 प्रतिशत रहा है.

Apr 20, 2024 14:18 (IST) UP Board 10th, 12 Result 2024 LIVE: यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित





यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. परिणामों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई. स्टूडेंट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Apr 20, 2024 13:56 (IST) UP board result 2024 live: पिछले साल का पास प्रतिशत



पिछले साल के यूपी बोर्ड रिजल्ट में पास प्रतिशत की बात करें तो कक्षा 12वीं के परिणामों में, विज्ञान, कला और वाणिज्य स्ट्रीम का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 75.52 प्रतिशत था. कक्षा 10वीं के लिए, यह पिछले साल 89.89 प्रतिशत था.

Apr 20, 2024 13:43 (IST) UP Board 10th, 12 Result 2024 LIVE Updates: ऐसे देखें रिजल्ट





सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2024 या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें. अब छात्र अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर दर्ज करें. ऐसा करने के साथ ही बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. अब रिजल्ट चेक करें और मार्कशीट डाउनलोड कर लें.

Apr 20, 2024 13:29 (IST) UP Board Result 2024 Live Updates: दोपहर 2 बजे न हीं जारी होगा रिजल्ट



यूपी बोर्ड रिजल्ट पर एक बड़ी खबर है. बोर्ड ने अभी-अभी एक सूचना जारी करते हुए बताया कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट जो आज दोपहर 2 बजे जारी किया जाने वाला था, वह अब 2 बजे जारी नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने विज्ञप्ति में कहा कि सूचित किया जाता है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश लखनऊ से घोषित किया जाएगा.