UGC ने फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जारी किया रेगुलेशन, भारत में खोलना हैं कैंपस तो मानने होंगे ये नियम

UGC guidelines for foreign institutions: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विदेशी विश्वविद्यालयों (foreign universities) के लिए भारत (India) में कैंपस स्थापित करने और उसे चलाने के लिए नियमों की घोषणा की है. इन नियमों के अनुसार अब विदेशी विश्वविद्यालय को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तय करने की पूरी आजादी होगी. यूजीसी (Establishment and operation of campuses of foreign higher educational institutions in India) विनियम, 2023 का मसौदा इस साल जनवरी में आयोग द्वारा जारी किया गया था. ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप तैयार किए गए हैं.