SSC CGL 2020 Admit Card: टियर 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल (CGL) परीक्षा (SSC CGL Tier-1 Exam 2020) के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी. इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 31 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया था. इसके लिए शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2021 थी. सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया गया था. टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट 26 नवंबर 2021 को जारी किया गया था.



दो दिन होगी परीक्षा (Exam is Scheduled to be Two Days)

एसएससी सीजीएल (SSC CGL 2020) परीक्षा का आयोजन दो दिन होने वाला है. 28 जनवरी और 29 जनवरी को टियर परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को COVID-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों को पालन करना होगा.



ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (SSC CGL 2020 Admit Card Download)

1.एसएससी सीजीएल 20220 एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) की वेबसाइट www.sscmpr.org पर जाएं.

2. होमपेज पर कैंडिडेट अलर्ट के नीचे दिए गए STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL(TIER-II) 2020 TO BE HELD ON 28/01/2022 AND 29/01/2022 लिंक पर क्लिक करें.

3.इसके बाद नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

इस लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

4. अब यहां अपना रौल नंबर या रजिस्टर्ड आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें.

5. एसएससी सीजीएल 2020 के टियर 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड स्क्रीन पर नजर आएगा.

6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

