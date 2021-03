APSC AE Admit Card 2021: असिस्टेंट और सिविल इंजीनियर के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां जानें- परीक्षा की तारीख

असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने APSC AE Admit Card 2021 को सिविल / मैकेनिकल पद के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक अपलोड कर दिया है.

असम लोक सेवा आयोग (APSC) परिवहन विभाग के इंजीनियर के अंतर्गत अंतर्देशीय जल परिवहन, असम के निदेशालय में असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा 14 मार्च 2021 को दो सत्रों में-सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आयोजित की जाएगा. पेपर के लिए परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम सत्र में आयोजित की जाएगी जबकि पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग दूसरे सत्र में आयोजित की जाएगी.

ऐसे सभी उम्मीदवारों ने असिस्टेंट इंजीनियर (मेक / सिविल) के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, असम में परिवहन विभाग के इंजीनिययर के लिए आवेदन किया. आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

APSC AE Admit Card 2021: इन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड करने ए़डमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in. पर जाएं.

स्टेप 2- "Download Admit Card for Screening Test (OMR Based) for the post of Assistant Engineer under the Directorate of Inland Water Transport, Assam under Transport Department. vide Advt. No. 04/2020 dated 26-06-2020 ” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखने लगेंगे.

स्टेप 5- अब डाउनलोड करें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए एडमिट कार्ड लेना न भूलें.



Direct Link for APSC AE Admit Card 2021 for Assistant Engineer Civil Post



Direct Link for APSC AE Admit Card 2021 for Assistant Engineer Mechanical Post