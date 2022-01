NBE DNB Counseling 2021 : एनबीई डीएनबी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 31 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू

NBE DNB Counseling 2021 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES) ने एनबीई डीएनबी काउंसलिंग 2021 (NBE DNB Counseling 2021) शेड्यूल जारी किया है. सत्र 2021 के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत मेरिट-आधारित काउंसलिंग का कार्यक्रम NBE की वेबसाइट https://natboard.edu.in पर उपलब्ध है. काउंसलिंग में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 जनवरी 2022 से शुरू होगी. डीएनबी काउंसलिंग 2021 की जानकारी एनबीई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर दी है. उम्मीदवार वेबसाइट के नोटिस सेक्शन से पूरा शेड्यूल देख सकते हैं.



एनबीई डीएनबी काउंसलिंग 2021 का पूरा शेड्यूल (Schedule for Online Counseling)

बता दें कि एनबीई डीएनबी काउंसलिंग 2021 के लिए तीन राउंड होंगे. पहला राउंड 31 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 को रात 11.59 बजे तक होगा. वहीं दूसरा राउंड 15 फरवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 को रात 11.59 बजे तक और तीसरा राउंड 11.59 बजे तक होगा. पहले राउंड के लिए सीट का आवंटन 4 से 5 फरवरी 2022 तक, दूसरे राउंड के लिए सीट का आवंटन 19 से 20 फरवरी 2022 तक और तीसरे राउंस के सीट का आवंटन 4 से 5 मार्च 2022 तक किया जाएगा. पहले राउंड के सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा 5 फरवरी 2022 को, दूसरे राउंड के सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा 20 फरवरी 2022 को और अंतिम यानी तीसरे राउंड के सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा 5 से 7 मार्च 2022 को की जाएगी. पहले राउंड के पहले साल के कोर्स फी 5 फरवरी से 8 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे तक जमा करानी होगी. वहीं दूसरे राउंड के फीस 20 से 23 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे तक और तीसरे राउंड के लिए फीस 5 से 7 मार्च 2022 तक जमा करानी होगी. पहले राउंड के लिए अलॉटेट हॉस्पिटल में उम्मीदवारों की फिजिकल ज्वाइंनिंग 5 से 12 फरवरी 2022 तक, दूसरे राउंड के लिए 20 से 26 फरवरी 2022 तक और तीसरे राउंड के लिए 5 से 11मार्च 2022 तक की जाएगी.



सीटों के विकल्प को ध्यान से भरें (filling of choices of seats)

छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प/उपलब्ध सीटों के विकल्प को भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर जाकर पूरी करनी होगी. उम्मीदवार अपनी पसंद/सीटों के विकल्प को ध्यान से भर कर लॉक और पुष्टि करें.रजिस्टर्ड उम्मीदवार जिन्हें पहले राउंड में सीट आवंटित की गई है, उन्हें काउंसलिंग आवंटन और प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करके इसे फ्रीज करने की अनुमति नहीं होगी और वे अगली काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे.



एक साल का कोर्स फीस

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सीट आवंटित होने पर उम्मीदवार को एक साल का कोर्स फीस 1,47,500 रुपये (1,25,000 + 22,500 जीएसटी @18%) जमा करना होगा.