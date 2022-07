NAT 2022: नेशनल अवॉर्ड टू टीचर 2022 के लिए अब 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे

नेशनल अवॉर्ड टू टीचर 2022 के लिए अब 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे

NAT 2022: शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 (National Awards to Teachers 2022) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. देश भर के शिक्षक (Teachers across the country ) अब आधिकारिक वेबसाइट - Nationalawardstoteachers.education.gov.in पर स्व-नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण 10 जुलाई तक कर सकते हैं. NAT 2022 वेबसाइट के अनुसार, आवेदक को एंट्री फॉर्म के साथ एक पोर्टफोलियो ऑनलाइन जमा करना होगा. पोर्टफोलियो में प्रासंगिक सहायक सामग्री जैसे दस्तावेज, उपकरण, गतिविधियों की रिपोर्ट, क्षेत्र का दौरा, फोटो, ऑडियो या वीडियो शामिल होंगे.