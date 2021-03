JEE Main 2021: इन 7 राज्यों की महिला उम्मीदवारों ने टॉप-10 में बनाई जगह, यहां देखें- नाम

कब हुई थी परीक्षा

23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसमें 6,61,776 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. बता दें, पेपर 1 BTech और BE कोर्सेज के लिए 95% छात्र और BArch और BPlanning (पेपर 2) के लिए 81.2% उम्मीदवार शामिल हुए थे.



इन 7 राज्यों की महिला उम्मीदवारों ने JEE मेन परीक्षा में अच्छे स्कोर हासिल कर टॉप-10 में जगह बनाई है. जानें- इनके नाम.

इन 6 छात्रों ने हासिल किए 100 पर्सेंटाइल

1. साकेत झा - राजस्थान

2. प्रवर कटारिया- दिल्ली (एनसीटी)

3. रंजिम प्रबल दास- दिल्ली (एनसीटी)

4. गुरमीत सिंह - चंडीगढ़

5. सिद्धांत मुखर्जी - महाराष्ट्र

6. अनंत कृष्णा किदाम्बी - गुजरात

आइए जानते हैं कैसे निकाला जाता है पर्सेंटाइल

JEE रिजल्ट पर्सेंटाइल आधार पर जारी किए जाते है. ऐसे में जानते हैं कैसे JEE के स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं.

यहां जानें- JEE MAIN 2021 मार्किंग स्कीम

- Percentile के मतलब होता है कि कितने उम्मीदवारों हैं जिनके मार्क्स आपसे कम आए हैं.दूसरे शब्दों में कहें तो आपको कितने छात्रों से ज्यादा नंबर मिले हैं.

जैसे अगर किसी उम्मीदवार का स्कोर 50 percentile है, तो इसका मतलब है कि उसने 50% उम्मीदवारों से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं.

जितने प्रतिशत लोग आपने नीचे, इसका मतलब उतना आपका पर्सेंटाइल होगा. अगर आपका पर्सेंटाइल 90 फीसदी है तो इसका मतलब हुआ कि आपने 90% उम्मीदवारों से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं.

ऐसे निकाला जाता है पर्सेंटाइल

100 x सेशन में कितने छात्रों के मार्क्स आपसे कम आए हैं/ सेशन के कुल छात्रों की संख्या

जैसे किसी छात्रों को 70 फीसदी मार्क्स मिले और 70 फीसदी या उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की कुल संख्या 15000 है जबकि ग्रुप में कुल छात्रों की संख्या 18000 थी तो पर्सेंटाइल यूं निकाला जाएगा।

100x15000/18000=83.33 फीसदी

JEE Main 2021 Result: Direct Link 1

पर्सेंटाइल का ये है फार्मूला

100× number of candidates in the group with aggregate, marks less than the candidate scoring the highest marks (divided by) Total number of candidates in the group.

JEE Main 2021 result (February): ऐसे चेक करें रिजल्ट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

- अब होम पेज पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपनी जरूरी जानकारी भरें.

- सभी जानकारी को सबमिट कर दें.

- अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं.