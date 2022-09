BTEUP Result 2022: bteup.ac.in पर जारी होगा ईवन सेमेस्टर का रिजल्ट, डायरेक्ट इस लिंक से करें चेक

CUET 2022 आंसर-की कल, वहीं रिजल्ट इस डेट को होगा जारी, लेटेस्ट अपडेट देखें

बता दें कि जून और जुलाई 2022 में आयोजित परीक्षाओं के लिए दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के लिए बीटीईयूपी रिजल्ट 2022 जारी किया जाएगा. बीटीई यूपी (BTE UP) ने ऑड सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट ( BTEUP Odd semester result 2022 पहले ही जारी कर दिया है.

बता दें कि बीटीई यूपी ईवन सेमेस्टर परीक्षा 2022 ( BTE UP Result 2022) का आयोजन इस साल 25 जून से 14 जुलाई, 2022 तक किया गया था. इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे. यह परीक्षा रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए आयोजित की गई थी.

बीटीईयूपी 2022 (BTE UP Result 2022) रिजल्ट शीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, विषय और अंकों के साथ क्वालिफिकेशन का स्टेट भी दर्ज होगा. ऐसे में रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन सभी जानकारियों की जांच सावधानीपूर्वक करें.

BTEUP Result 2022: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं

2.फिर होमपेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

3.ऐसा करने के साथ ही एक नया पेज खुलेगा.

4.BTEUP ईवन सेमेस्टर रिजल्ट 2022 लिंक पर क्लिक करें.

5.एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, यहां जाकर इनरॉलमेंट नंबर दर्ज करें.

6.अब विवरण जमा कर अपने रिजल्ट की जांच करें.

7.अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

