बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तमाम भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. BPSC ने आने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया है. हालांकि इसमें टीआरई-4 भर्ती की तारीख का जिक्र नहीं है, जिसका लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं कैलेंडर में कुछ परीक्षा की तारीखों में बदलाव भी दिख रहा है, यानी इन्हें टाल दिया गया है. 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की संभावित तारीख भी बताई गई है, जिसे पिछले 6 महीने से टाला जा रहा है.

ये परीक्षाएं हुईं स्थगित

बीपीएससी ने पिछले कुछ महीने में कई परीक्षाओं को स्थगित किया है. इसी क्रम में अब एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक सहायक राजस्व एवं लेखा अधिकारी भर्ती को टाल दिया गया है, वहीं सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन अधिकारी भर्ती को भी स्थगित किया गया है.

बाकी परीक्षाओं की तारीख

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा -

प्रारंभिक परीक्षा: 16-08-2024

प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट: 06-12-2024

मुख्य परीक्षा: बाद में तय होगी

लोअर डिविजन क्लर्क -

प्रारंभिक परीक्षा: 20-09-2025

प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट: नवंबर, 2025

मुख्य परीक्षा: बाद में तय होगी

उद्योग विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजर

प्रारंभिक परीक्षा: बाद में तय होगी

पंचायती राज विभाग में ऑडिटर -

प्रारंभिक परीक्षा: 05-07-2026

प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट: 22-08-2026

33वीं बिहार न्यायिक सेवा -

प्रारंभिक परीक्षा: बाद में तय होगी

एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (72 CCE) -

प्रारंभिक परीक्षा: 17-01-2027 (संभावित)

एग्जाम कैलेंडर की PDF -

TRE-4 की तारीख का इंतजार

बिहार में टीआरई-4 के तहत निकली बंपर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. पहले माना जा रहा था कि जनवरी 2027 में परीक्षा आयोजित हो सकती है, लेकिन मौजूदा कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं होने के बाद अब इसे कुछ महीने आगे बढ़ाया जा सकता है.

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