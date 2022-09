दिल्ली में बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, अंतिम तिथि यहां से जानें

दिल्ली में बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू

B.Tech Admission in Delhi 2022: दिल्ली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक (B.Tech) के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 5 सितंबर 2022 से ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुकी है. आवेदन प्रक्रिया राज्य स्तरीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में बैचलर इन टेक्नोलॉजी (Bachelor in Technology) और बैचलर इन आर्किटेक्चर (Bachelor in Architecture) के लिए शुरू हो गई है. बता दें कि दिल्ली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों (government engineering colleges of Delhi) के लिए वे ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन्स (JEE Mains exam) की परीक्षा पास की है. इच्छुक उम्मीदवार 25 सितंबर की शाम 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.