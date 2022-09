AAI जूनियर एग्जिक्यूटिव एटीसी रिजल्ट aai.aero पर घोषित, डायरेक्ट इस लिंक से चेक करें 

AAI ATC JE Result 2022: एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जिक्यूटिव (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) पद पर ली गई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने 27 जुलाई 2022 को किया था. इस भर्ती परीक्षा के जरिए जूनियर एग्जिक्यूटिव (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) के कुल 400 रिक्त पदों को भरा जाना है. एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल साइट www.aai.aero पर एएआई एटीसी जेई रिजल्ट 2022 ( AAI ATC JE Result 2022) जारी किया है.

एएआई एटीसी जेई रिजल्ट 2022 को जारी करने के साथ ही एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक निम्नलिखित रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को दिनांक 27.07.2022 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वाइस टेस्ट और साइकोएक्टिव सब्सटांस टेस्टिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉयस टेस्ट और साइकोएक्टिव सब्सटांस टेस्टिंग के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक जल्द ही उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा.

AAI ATC JE Result 2022: रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें जानें

1.भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं.

2.होमपेज पर "RESULT FOR COMPUTER BASED TEST FOR THE POST OF JUNIOR EXECUTIVE (AIR TRAFFIC CONTROL) UNDER ADVT. NO. 02/2022" वाले लिंक पर क्लिक करें.

3.स्क्रीन पर एक नया पीडीएफ दस्तावेज़ प्रदर्शित होगा.

4.ऐसा करने के साथ ही आपका एएआई एटीसी जेई रिजल्ट 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5.अब इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट लें.