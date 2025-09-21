विज्ञापन

जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा से पहले टूटीं वाइफ गरिमा, रोते हुए बोलीं- आप सभी को याद होगा कि...

या अली फेम सिंगर जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा में मैनेजर सिद्धार्थ को शामिल करने की इजाजत मांगते हुए सिंगर की वाइफ गरिमा गर्ग ने वीडियो शेयर किया है. 

Read Time: 3 mins
Share
जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा से पहले टूटीं वाइफ गरिमा, रोते हुए बोलीं- आप सभी को याद होगा कि...
जुबीन गर्ग की मौत के बाद पहली बार वाइफ ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर, एक्टर और फिल्म निर्माता जुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, जहां स्कूबा डाइविंग के दौरान लेजरस आइलैंड पर तैरते हुए उन्हें दौरा पड़ा. सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाते समय दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. पत्नी गारिमा साइकिया गर्ग ने बताया कि जुबीन को पहले भी दौरा पड़ चुका था, लेकिन इस बार बच न सके. वहीं इसके बाद पोस्टमॉर्टम शनिवार को हुआ. इसी के चलते असम सरकार ने जुबीन के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है. इस दौरान जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सरसजाई स्टेडियम) में रखा जाएगा. 

इसी को लेकर जुबीन गर्ग के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें सिंगर की वाइफ गरिमा गर्ग हाथ जोड़कर फैंस से पति की अंतिम यात्रा के दौरान शांति की अपील कर रही हैं. फैंस के सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सभी से एक साथ आने का आग्रह कर रही हूं. ज़ुबीन आखिरकार घर आ रहा है. जब वह हमारे साथ था, आप सभी ने उसे प्यार और आशीर्वाद दिया, और ज़ुबीन ने हमेशा वही प्यार दिया. मुझे उम्मीद है कि उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण होगा. पुलिस और राज्य के अधिकारी इस दौरान हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं."

 आगे जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, जो शुरू से ही उनके भाई जैसे रहे हैं, भी साथ आएंगे. आप सभी को याद होगा कि 2020 में, जब ज़ुबीन को गंभीर दौरा पड़ा था, तो हमें उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई ले जाना पड़ा था. लॉकडाउन के दौरान, जब सब कुछ बंद था, सिद्धार्थ ने हमारे लिए खाने-पीने की चीजों का इंतजाम किया. और ज़ुबीन को बस से मुंबई से वापस भी लाया."

आगे उन्होंने कहा, "जब भी किसी ने सिद्धार्थ की आलोचना की, ज़ुबीन हमेशा उनके साथ खड़े रहे. मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सिद्धार्थ को ज़ुबीन की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने दें. कृपया, मैं सभी से सिद्धार्थ के प्रति किसी भी नकारात्मक भावना को त्यागने का आग्रह करती हूं. कल, मुझे अपने लोगों की जरूरत होगी, और मुझे सिद्धार्थ के सपोर्ट  की जरूरत होगी—उसके बिना, मैं सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी." 

गौरतलब है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हुई. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गायक की मौत बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय हुई. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "ज़ुबीन की मौत बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई."  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
  Zubeen Garg, Zubeen Garg Manager, Zubeen Garg Wife Garima, Zubeen Garg Wife Garima Garg Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com