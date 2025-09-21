गुवाहाटी में होगा जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार, असम के मंत्री रनोज पेगु बोले- उनका परिवार...

असम के संगीत जगत के उस्ताद और सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया. हज़ारों फैंस और शुभचिंतक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े. रविवार को असम के मंत्री रनोज पेगू ने बताया कि दिवंगत गायक के परिवार ने यह निर्णय लिया है कि उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी के पास ही किया जाएगा.

पीटीआई के अनुसार, रनोज पेगु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने ज़ुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतिम संस्कार स्थल पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा, "गरिमा गर्ग ने हमें बताया कि ज़ुबीन के पिता 85 वर्ष के हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में वे जोरहाट नहीं जा सकते. वे गुवाहाटी के पास ही अंतिम संस्कार चाहते हैं. इससे वह बाद में भी अक्सर उस स्थान पर जा सकेंगे."

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिवंगत गायक ज़ुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को लेकर अपडेट शेयर किया. उन्होंने कहा, "ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्यारे ज़ुबीन को आखिरी बार देखना चाहते हैं और हम उनकी भावनाओं को गहराई से समझते हैं. इसलिए, भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आज पूरी रात जनता के लिए ज़ुबीन को श्रद्धांजलि देने के लिए खुला रहेगा. कल भी ज़ुबीन के पार्थिव शरीर को लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरुसजाई में रखा जाएगा."

उन्होंने पहले बताया था कि अंतिम संस्कार स्थल पर चर्चा होगी, और कहा था, "मेरे तीन कैबिनेट सहयोगी - श्री रनोज पेगु, श्री केशव महंत और श्री बिमल बोरा - जल्द ही श्रीमती गरिमा गर्ग और हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग के परिवार से मिलेंगे. गरिमा और निकटतम परिवार के सदस्यों के परामर्श से हम आज शाम तक अंतिम संस्कार स्थल का स्थान तय कर लेंगे."उन्होंने ज़ुबीन को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए एक लाइव ट्वीट भी साझा किया, जिसमें उनके फैंस का एक समूह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके पार्थिव शरीर के पास उमड़ पड़ा.

बता दें कि ज़ुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग सत्र के दौरान दुखद निधन हो गया. वह 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति देने के लिए शहर में थे.