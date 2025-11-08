पति संजय खान के लिए छोड़ी मॉडलिंग, जीनत अमान के साथ अफेयर ने तोड़ दिया था जरीन का दिल 

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की मां जरीन खान का हाल ही में 81 की उम्र निधन हो गया. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था जिस कारण उनकी जान चली गई. आज हम आपको जरीन खान के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही पता होंगी.



मॉडलिंग से फिल्मों तक — जरीन खान का शानदार सफर



ज़रीन खान का सफर एक सफल मॉडल और अभिनेत्री के रूप में शुरू हुआ था. लेकिन साल 1966 में संजय खान से शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ने का फैसला किया. कहा जाता है कि उन्होंने संजय खान की यह बात मान ली थी — या तो मॉडलिंग चुनें या परिवार. और उन्होंने परिवार को चुना. एक इंटरव्यू में जरीन खान से अपनी और संजय खान की लव स्टोरी का ज्रिक करते हुए कहा था कि संजय खान उन्हें क्वीन कहते थे.



1970 के दशक में ज़ीनत अमान संग अफेयर की अफवाहों ने हिला दिया था रिश्ता



ज़रीन और संजय खान की शादी कई सालों तक चली, लेकिन उनके रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव भी आए. 1970 के दशक के अंत में ऐसी अफवाहें सामने आईं कि संजय खान का अपनी फिल्म ‘अब्दुल्ला' की को-स्टार ज़ीनत अमान के साथ अफेयर चल रहा है. ज़रीन ने Filmfare को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब यह खबर उन्हें मिली, तो वह अपने बेटे ज़ायेद खान के गर्भ से थीं और बेहद भावनात्मक उथल-पुथल से गुज़री थीं. उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए एक झटका था. जब जायेद मेरे गर्भ में था, तब मेरा दिल टूट गया था. नौवें महीने में भी मैं सिर्फ़ बहादुरी दिखाने के लिए छह इंच की हील्स पहनती थी.”



ज़रीन ने बताया कि उन्होंने संजय को अल्टीमेटम दिया कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह घर छोड़ देंगी. इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया. उन्होंने कहा,“शायद यह बस एक ‘पागल हवा' थी जो थम गई.”



संजय खान ने अफेयर की खबरों को बताया झूठ, कहा “राजकुमार-राजकुमारी वाला रोमांस था”



बाद में संजय खान ने इन अफवाहों को नकारते हुए कहा था कि “राजकुमार और राजकुमारी का रोमांस सिर्फ़ पर्दे पर था, असल ज़िंदगी में नहीं.” हालाँकि, इसके कुछ समय बाद एक पार्टी में ज़ीनत अमान के साथ उनके झगड़े की खबरें आईं, जिसमें उनकी आँख में चोट लग गई थी. संजय ने एक पॉडकास्ट में साफ़ किया था कि उन्होंने ज़ीनत को कभी नहीं मारा और इसे “पीआर अटैक” बताया.



ज़ीनत अमान ने भी सालों बाद सिमी गरेवाल के शो में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उस “अप्रिय अनुभव” को अपने मन से निकाल दिया. संजय ने स्वीकार किया कि उनकी गलती के कारण उनका ज़रीन से तलाक हो सकता था, लेकिन ज़रीन डटी रहीं. उन्होंने कहा था, “कोई और महिला विद्रोह करती, लेकिन ज़रीन ने हमेशा मेरे अच्छे पक्ष को देखा.” इस पूरे विवाद के बावजूद ज़रीन खान ने अपने पति का साथ दिया.



वक्त के साथ ज़रीन खान ने सुर्खियों से दूरी बना ली और परिवार को अपनी प्राथमिकता बनाया. उन्होंने अपने पति को बीमारी और मुश्किल समय में संभाला, और अपने बच्चों, सुज़ैन खान, और ज़ायेद खान को एक अच्छा जीवन दिया.



