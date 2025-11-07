विज्ञापन

जरीन खान की 5 फोटो, देखें यंग दिनों में कैसी दिखती थीं सुजैन खान की मम्मी, रह चुकी हैं हीरोइन

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की मां और एक्टर-फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन हो गया. 60 के दशक में वो अपनी खूबसूरती और एलिगेंस के लिए जानी जाती थीं.

Read Time: 2 mins
Share
जरीन खान की 5 फोटो, देखें यंग दिनों में कैसी दिखती थीं सुजैन खान की मम्मी, रह चुकी हैं हीरोइन
जरीन खान की 5 फोटो, देखें यंग दिनों में कैसी दिखती थीं सुजैन खान की मम्मी
नई दिल्ली:

एक्टर और फेमस फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान अब हमारे बीच नहीं रहीं. 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. जरीन खान अपने यंग दिनों में बेमिसाल खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती थीं. 60 और 70 के दशक में जब वो मॉडलिंग करती थीं, तब उनकी तस्वीरें मैगज़ीन के कवर पर छपती थीं और फैशन इंडस्ट्री में उनकी सादगी और ग्लैमरस लुक की चर्चा हर तरफ होती थी. फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेज़ेंस से लोगों का दिल जीत लिया था. आज हम आपको उनकी यंग डेज की पांच खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

जरीन खान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. उनकी नैचुरल ब्यूटी और एलिगेंट स्टाइल ने उन्हें जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में पहचान दिलाई. उस दौर में उनकी तस्वीरें फैशन मैगज़ीन और ऐड कैंपेन का हिस्सा बनती थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा. जरीन ने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और सौम्यता ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि उन्होंने फिल्मों में ज्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन उनकी छवि एक सॉफ्ट और ग्रेसफुल एक्ट्रेस की बनी रही.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 1966 में जरीन की मुलाकात एक्टर संजय खान से हुई थी. दोनों की लव स्टोरी फिल्मी अंदाज में शुरू हुई और जल्द ही शादी में बदल गई. दोनों ने मिलकर चार बच्चों की परवरिश की, जिनमें सबसे छोटी बेटी सुजैन खान ने मां के नक्शे कदम पर चलकर अपना नाम बनाया.

Latest and Breaking News on NDTV

एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद जरीन ने इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया. उन्हें हमेशा से सजावट और डिजाइन का शौक था, जिसे उन्होंने प्रोफेशन बना लिया. उनकी बेटी सुजैन खान ने भी इसी फील्ड को अपनाया और दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया.

Latest and Breaking News on NDTV

जरीन खान एक बेहद पारिवारिक महिला थीं. वो अपने बच्चों और पति के साथ एक ग्रेसफुल लाइफ जीती रहीं. उन्हें कुकिंग और आर्ट्स का शौक था, जिसके चलते उन्होंने एक कुकबुक की को-राइटिंग भी की थी. अपनी सादगी और एलिगेंस से उन्होंने हर किसी का दिल जीता था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zarine Khan, Zarine Khan Young, Zarine Khan Death, Zarine Khan News, Zarine Khan Funeral
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com