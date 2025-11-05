विज्ञापन

दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी सुश्मिता- ऐश्वर्या से होती है तुलना, पति ने बर्बाद की जिंदगी, सी ग्रेड मूवी में किया काम

एक्ट्रेस यह कहती हैं कि जब कोई उनसे उनके फिल्मी करियर के बारे में पूछता है तो बिंदास अपने फ्लॉप करियर पर बोलती हैं.

दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की
नई दिल्ली:

ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली भारतीय सभी सुंदरियों को फिल्मों में मौका जरूर मिला, लेकिन सभी कामयाब नहीं हो पाई. ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन बस ये दो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया है, लेकिन भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकीं युक्ता मुखी को वो शोहरत नहीं मिली, जो ऐश और सुष्मिता सेन को मिली. युक्ता ने अपने फ्लॉप बॉलीवुड करियर के लिए किसी को दोष नहीं दिया है, उनका कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड में उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा है. एक्ट्रेस यह भी कहती हैं कि जब कोई उनसे उनके फिल्मी करियर के बारे में पूछता है तो बिंदास अपने फ्लॉप करियर पर बोलती हैं.

युक्ता मुखी का बॉलीवुड करियर
एक्ट्रेस का मानना है कि जब हम किसी फील्ड में नए होते हैं तो हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, जब कोई भी मेरे फिल्मी करियर पर बात करता है, तो मैं खुलकर बोलती हूं, मैंने तीन फ्लॉप फिल्में दी हैं, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, हो सकता है कि बॉलीवुड मेरे लिए था ही नहीं'. युक्ता आज 48 साल की हैं और अध्यात्म की ओर उनका पूरा झुकाव है और आज भी वह इससे जुड़ी हुई हैं. युक्ता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वह पाकिस्तान के मुल्तान शहर से कलेक्शन रखती हैं. एक्ट्रेस की मानें तो भारत-पाक बंटवारे के दौरान उनके पिता जान-बचाकर भारत आए थे, वो यहां रिफ्यूजी कैंप में थे, लेकिन युक्ता से जब कोई उनके गांव के बारे में पूछता है तो वह मुंबई का ही नाम लेती हैं.

कैसे शुरू हुआ मॉडलिंग का सफर ?
युक्ता ने बताया कि वह बहुत छोटी थी और उनकी दादी सत्संग में जाया करती थी और 14 की उम्र में वह उनके गुरु से मिली और वहां का माहौल उन्हें खूब पसंद आया. मुंबई में कई आश्रम हैं, जहां उन्हें जाना बहुत अच्छा लगता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मैं रोजाना जाती थी और फिर कॉलेज डिबेट में भाग लेने लगी, वहीं, दोस्तों ने कहा कि सुंदर हो और हाइट भी अच्छी है, मॉडलिंग, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड में ट्राई करो, बस यहीं से मॉडलिंग का सफर शुरू हो गया, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना मेरे लिए बहुत सुखद पल था'. मिस इंडिया के बाद युक्ता ने मिस वर्ल्ड (1999) का खिताब जीता था. साल 2002 में उन्हें फिल्म प्यासा से बॉलीवुड में ब्रेक मिला. फिल्में नहीं चली तो साल 2008 में बिजनेसमैन प्रिंस तुली से शादी रचा घर बसा लिया, लेकिन 6 साल बाद तलाक ले लिया.

