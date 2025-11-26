कैसे हिरदेश सिंह का नाम पड़ा यो यो हनी सिंह? NDTV से खास बातचीत

यो यो हनी सिंह का हर कोई दीवाना है. जब भी उनका कोई नया गाना आता है तो लोग उसे रिपीट मोड में सुनने लगते हैं और कुछ ही समय में ये गाना उनकी जुबान पर चढ़ जाता है. हनी सिंह के गानों को ट्रेंड होने में ज्यादा समय नहीं लगता है और रील्स पर भी छाने लगते हैं. हनी सिंह ने बहुत मेहनत करके अपना ये नाम कमाया है. उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है. उनका हनी सिंह नाम कैसे पड़ा इसके पीछे की कहानी इस बार उन्होंने खुद बताई है. यो यो हनी सिंह एनडीटीवी के शो में नजर आने वाले हैं जहां वो अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हुए नजर आएंगे.

कैसे पड़ा हनी सिंह नाम

हनी सिंह एनडीटीवी के स्पेशल शो में आने वाले हैं. जहां पर वो अपने गानों के साथ पर्सनल लाइफ के बारे में फैंस को काफी कुछ बताने वाले हैं. जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा. जब हनी सिंह से पूछा गया कि उनका ये नाम यो यो हनी सिंह कैसे पड़ा तो उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई. हनी सिंह ने कहा- मेरे दोस्त हैं कुछ गोवा से तो उन्हें हर बात में यो बोलने की आदत है. वो हर बात में दैट्स यो वगरैह बोलते हैं. इस तरह से उनके नाम में भी यो यो लग गया. हनी सिंह ने अपने हिट गाने भी गाए जिसके बाद पूरा समा बांध दिया.

हनी सिंह का लेटेस्ट गाना इस समय खूब छाया हुआ है. उन्होंने कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 में फुर्र गाना गाया है. जो खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें कपिल शर्मा भी खूब डांस करते नजर आ रहे हैं. हर जगह इस समय कपिल शर्मा और हनी सिंह छाए हुए हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हनी सिंह का असली नाम हरिदेश सिंह है.