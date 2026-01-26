विज्ञापन

'बॉर्डर 2' में पहली 'बॉर्डर' के एक्टर जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं मिली जगह, डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

जब बात 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' की हो, तो सनी देओल, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे कलाकारों ने उस फिल्म को खास बनाया था, लेकिन 'बॉर्डर 2' में जैकी श्रॉफ और तब्बू की कमी दर्शकों ने महसूस की.

नई दिल्ली:

फिल्मों के सीक्वल को लेकर दर्शकों की उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा होती हैं. खासकर जब बात 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' की हो, तो सनी देओल, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे कलाकारों ने उस फिल्म को खास बनाया था, लेकिन 'बॉर्डर 2' में जैकी श्रॉफ और तब्बू की कमी दर्शकों ने महसूस की. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए दोनों को फिल्म में शामिल न करने को लेकर कई सवाल किए. अब इन सभी सवालों का जवाब फिल्म निर्देशक अनुराग सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए दिया. 

क्या बोले डायरेक्टर अनुराग सिंह

'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह ने कहा, ''किसी भी फिल्म की कास्टिंग भावनाओं या पुराने जुड़ाव के आधार पर नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत के अनुसार होती है. फिल्म बनाते वक्त सबसे पहले कहानी पर ध्यान दिया जाता है, न कि इस बात पर कि किस अभिनेता को दोबारा लिया जाए. कहानी जिस तरह के किरदार मांगती है, कलाकारों का चयन उसी हिसाब से किया जाता है.''

आगे क्या कहा

अनुराग सिंह ने कहा, ''कोई भी निर्देशक यह सोचकर स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि उसे किसी खास अभिनेता को ही लेना है. पहले एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो सच्ची लगे और दिल को छुए. उसके बाद यह सोचा जाता है कि उस किरदार को कौन सा कलाकार अच्छे से निभा पाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि किरदार लिखते समय किसी अभिनेता का चेहरा अपने आप दिमाग में आ जाता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, दबाव में लिया गया फैसला नहीं है.''

सनी देओल को लेकर क्या बोले अनुराग सिंह 

सनी देओल को लेकर अनुराग सिंह ने कहा, ''बॉर्डर फ्रेंचाइजी को अगर किसी चेहरे से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, तो वह सनी देओल हैं. 'बॉर्डर' नाम आते ही दर्शकों के मन में सनी देओल की छवि उभर आती है. इसलिए अगर 'बॉर्डर' बनाई जा रही है, तो उसमें सनी देओल का होना जरूरी है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सनी देओल और निर्देशक जेपी दत्ता की पहचान बन चुकी है.''

अनुराग सिंह ने कहा, ''रचनात्मकता पर जोर डालकर किसी अभिनेता को कहानी में फिट नहीं किया जा सकता. कुछ फिल्मों में यह संभव हो सकता है, लेकिन 'बॉर्डर 2' जैसी गंभीर और भावनात्मक फिल्म में ऐसा करना सही नहीं होता. अगर कहानी किसी और दिशा में जा रही है, तो कलाकारों का चयन भी उसी रास्ते पर चलता.'' निर्देशक ने कहा, ''पूरी स्क्रिप्ट, किरदारों की गहराई और कहानी की मांग को देखकर मुझे लगा कि जो कास्ट चुनी गई है, वही इस फिल्म के लिए सबसे सही है. इसलिए उसी फैसले के साथ आगे बढ़ा गया. किसी कलाकार को शामिल न करने का मतलब यह नहीं कि उनके काम या योगदान को कम आंका गया है.''

'बॉर्डर 2' में इस बार नई पीढ़ी के कलाकारों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्रियां हैं. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

