बॉर्डर 2 की सफलता के देखते हुए मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान, आएगी बॉर्डर 3 भी, पढ़ें पूरी डिटेल

फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ‘बॉर्डर 2’ की शानदार सफलता को देखते हुए अब ‘बॉर्डर 3’ को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2' ने धूम मचा दी है. 23 जनवरी को रिलीज हुई यह पैट्रियॉटिक एक्शन ड्रामा रिलीज के पहले तीन दिनों में ही दुनिया भर में 167 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. रविवार को बड़े संग्रह के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और अब गणतंत्र दिवस पर भी दर्शकों का प्यार बरकरार है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ‘बॉर्डर 2' की शानदार सफलता को देखते हुए अब ‘बॉर्डर 3' को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है. 

बॉर्डर 3 के बारे

प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर अनुराग सिंह ने अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि ‘बॉर्डर 2' की जबरदस्त सफलता ने फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है. भूषण कुमार ने कहा, “यह एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइजी है. अनुराग ने इतनी मेहनत से इसे लगभग 30 साल बाद दोबारा बनाया और इतना प्यार मिल रहा है, तो हम इसे जरूर आगे ले जाएंगे.” उन्होंने आगे बताया कि ‘बॉर्डर 3' निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन पहले उनकी और अनुराग सिंह की कंपनियों के बीच एक जॉइंट वेंचर में दूसरी फिल्म बनेगी. 

कब आएगी बॉर्डर 3

भूषण कुमार ने कहा, “हम एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो पहले से प्लान थी. अनुराग ही इसे डायरेक्ट करेंगे. उसके बाद हम बॉर्डर 3 पर लौटेंगे.” ‘बॉर्डर 2' 1997 में जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर' का स्पिरिचुअल सीक्वल है. अनुराग सिंह ने इसे नए अंदाज में पेश किया है, जिसमें देशभक्ति का जोश बरकरार है. भूषण कुमार ने कहा कि ‘गदर 2' की सफलता ने ‘बॉर्डर 2' बनाने का आइडिया मजबूत किया था. अब इसकी कामयाबी से टीम उत्साहित है और फ्रैंचाइजी को लंबे समय तक जारी रखने की योजना है. 

Border 2, Border 3, Border 2 Movie, Border 2 Box Office Collection, Border 2 Advance Booking
