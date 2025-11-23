मोटी रकम लेकर शादियों में क्यों नहीं नाचते रणबीर कपूर? 14 साल पहले कहा था- जहां लोग शराब हाथ में लिये...

उदयपुर में इन दिनों बिजनेस टायकून राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी धूमधाम से चल रही है. शादी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे हैं. रणवीर सिंह ने तो ‘झुमका' गाने पर ऐसा डांस किया कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड भी थिरकने लगे. ऋतिक रोशन, मलाइका अरोड़ा समेत कई सेलेब्स ने स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. इसी बीच सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो गया. ये वीडियो साल 2011 का है, जब रणबीर ने टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू में साफ-साफ कहा था कि वो पैसे लेकर कभी शादियों में नहीं नाचेंगे.

शादियों में क्यों नहीं नाचते रणबीर कपूर ? क्या था रणबीर का जवाब

“मैं कपूर खानदान से हूं, जिस घर में मैं पला-बढ़ा वहां ये वैल्यूज नहीं सिखाई गईं. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं जो ऐसा करता है, लेकिन मेरे लिए पैसा सबकुछ नहीं है. मैं अरबपति बनना नहीं चाहता. मैं एक एक्टर हूं, मेरा जुनून अलग है. मैं शादी में नाचते हुए जहां लोग शराब के गिलास लिए भद्दे कमेंट्स कर रहे हों, अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता. ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा न करे.”

वीडियो वायरल होने के बाद फैंस दो खेमों में बंट गए. एक तरफ लोग रणबीर के इस स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने 14 साल पहले जो कहा, आज भी उस पर कायम हैं. दूसरी तरफ कुछ यूजर्स मजाक उड़ा रहे हैं कि “आप तो आलिया की भी शादी में नाचे थे भाई!” बता दें कि फिलहाल नेत्रा की शादी में रणबीर कपूर नजर नहीं आए, लेकिन उनका ये पुराना बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.