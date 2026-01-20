कौन हैं बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ की बहन बनीं इशिका गगनेजा, बोलीं- बॉर्डर के टाइम मैं पैदा भी नहीं हुई थी

फिल्म दंगल और धड़क में काम कर चुकी अभिनेत्री इशिका गगनेजा जल्द ही सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 में एक अहम भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म में इशिका, दिलजीत दोसांझ द्वारा निभाए जा रहे निर्मल जीत सिंह सेखों की बहन सुखमिंदर सेखों का किरदार निभा रही हैं. शूटिंग के पहले दिन का अनुभव साझा करते हुए इशिका कहती हैं, “हमने अमृतसर में शूटिंग की और शूट शुरू करने से पहले मैं गोल्डन टेंपल गई, जहां मैंने वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लिया. इससे मुझे बहुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली.”

वह आगे कहती हैं, “सेट पर मेरा पहला दिन बहुत ही रोमांचक और थोड़ा डर से भरा था. उसी दिन मेरा इंट्रोडक्शन सीन शूट हुआ. दिलजीत सर बहुत ही सपोर्टिव और विनम्र हैं. वह एक बड़े सुपरस्टार और बेहतरीन सिंगर होने के साथ-साथ जमीन से जुड़े इंसान भी हैं.” अपने किरदार के बारे में इशिका बताती हैं, “इतनी मशहूर फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास है. एक भारतीय वायुसेना अधिकारी के परिवार की सदस्य का किरदार निभाना गर्व और जिम्मेदारी दोनों है. मैंने पूरी ईमानदारी से अपने रोल को निभाने की कोशिश की है.”

जब जेपी दत्ता की बॉर्डर रिलीज हुई थी, तब इशिका पैदा भी नहीं हुई थीं. वह कहती हैं, “बचपन में मैं इसके गाने सुना करती थी. कुछ साल पहले जब मैंने फिल्म देखी, तो एक साथ दर्द भी महसूस हुआ और गर्व भी. तब से मैं यह फिल्म कई बार देख चुकी हूं.” फिल्म में ईशिका 1970 के दशक की एक पंजाबी लड़की का रोल निभा रही हैं, जिसके लिए उनका लुक सादा और उस दौर के अनुसार रखा गया है. तीन राउंड के ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें इस रोल के लिए चुना.

डायरेक्टर अनुराग सिंह के साथ काम करने के अनुभव पर इशिका कहती हैं, “अनुराग सर बहुत ही शानदार निर्देशक हैं. उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वह कलाकारों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी आजादी भी देते हैं. बॉर्डर एक आइकॉनिक फिल्म है और बॉर्डर 2 उससे मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि उसकी विरासत को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को समर्पित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है.”