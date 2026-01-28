बैटल ऑफ गलवान में दो बेटों के बाप बने सलमान खान, कौन है ये दो लड़के जो भाईजान के साथ कर रहे डेब्यू?

सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मातृभूमि' में शानदार अभिनय करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने 'अपने बेटों' अजाई और इवार पर गर्व व्यक्त किया है. जेनेलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टोरी सेक्शन पर गाने का वीडियो शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. दरअसल एक्ट्रेस के सबसे अच्छे दोस्त और टीवी के मशहूर कपल शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल के बेटे अजाई और इवार सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. जेनेलिया दोनों बेटों को अपने बच्चों की तरह मानती हैं.

जेनेलिया ने लिखा, “मेरे प्यारे अजाई और इवार, अपने बेटों को देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है और बेशक मेरी आंखों में आंसू आ गए. कांची कौल और शब्बीर अहलूवालिया, आप दोनों ने कमाल किया.

सोमवार को अजाई और इवार की मां कांची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मातृभूमि' का वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके प्यारे बेटे सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आ रहे हैं. गणतंत्र दिवस के अवसर पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ‘छोटे-छोटे नन्ने-मुन्ने देशभक्तों' के लिए एक संदेश साझा किया था.

अभिनेता ने अपनी भतीजी आयत और भतीजे आहिल के साथ एक प्यारे से वीडियो के माध्यम से अपने नन्हे प्रशंसकों से अपनी ‘मातृभूमि' से प्यार करने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा कि यह सभी छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने देशभक्तों के लिए है. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, अपनी मातृभूमि से प्यार करें... जय हिंद.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में छोटे बच्चे आयत और आहिल अपने मामा की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' सुनते नजर आ रहे हैं. वीडियो में आयत और आहिल बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि फिल्म में उनके असली दोस्त अजाई और इवार भी नजर आ रहे हैं.

आयत और आहिल की मां और सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया कि उनके बच्चे अपने मामा के साथ फिल्म में अपने सबसे अच्छे दोस्त अजाई और इवार को देखकर कितने उत्साहित हैं. 'मातृभूमि' की बात करें तो यह गाना 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म का भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण आधार है.

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के निर्माताओं ने कुछ दिन पहले 'मातृभूमि' गाने का वीडियो जारी किया था, जो फिल्म एल्बम का पहला गाना है. इस गाने में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आते हैं. उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी बेहद स्वाभाविक और सहज लगती है. फिल्म में एक परिवार को दिखाया गया है, जिसमें अजाई और इवार उनके बच्चों के रूप में हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान ने किया है और अपूर्वा लखिया ने इसका निर्देशन किया है.

