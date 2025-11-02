दिल्ली में कहां पर है शाहरुख खान का घर? गौरी खान ने है एक-एक कोने को सजाया, देखें तस्वीरें

शाहरुख खान 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जहां दुनिया के हर कोने से उन्हें फैंस द्वारा जन्मदिन की बधाईयां मिल रही हैं तो वहीं मुंबई और दिल्ली में किंग खान के लिए अलग जश्न की झलक देखने को मिल रही हैं. लेकिन इस बार फैंस को शायद एसआरके की झलक उनके मुंबई वाले घर मन्नत में ना देखने को मिली क्योंकि वहां रेनोवेशन चल रहा है. पर क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में भी शाहरुख खान और गौरी खान का एक घर है, जो अब एक एयरबीएनबी हाउस बन चुका है, जिसका हर एक कोना खुद गौरी खान ने डेकोरेट किया है.

दिल्ली में कहां पर है शाहरुख खान का घर

शाहरुख खान के पुश्तैनी घर को कम ही लोग ने देखा है. लेकिन क्या आपको बता है कि दिल्ली में किंग खान का घर कहां पर है? दरअसल, साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में शाहरुख खान का आलीशान घर है. जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है. लेकिन दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान के लिए उनका दिल्ली वाला घर भी अहमियत रखता है क्योंकि यहां उन्होंने अपना बचपन बिताया है.

शाहरुख खान ने शेयर की थी दिल्ली वाले घर की तस्वीरें

किंग खान के दिल्ली वाले घर के फर्श से छत तक फैले फ्रेंच दरवाजे से लेकर खान परिवार की कई यादें समेटे हुए है. मास्टर बेडरूम की एक दीवार पर बेटे आर्यन के पहले बैडमिंटन रैकेट, बेटी सुहाना के मेकअप ब्रश और उनके द्वारा इकट्ठी की गई तितलियां, बेटे अबराम के पहले जन्मदिन के तोहफे की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी. इसके अलावा शाहरुख खान की पसंदीदा फिल्म के ओरिजिनल नेगेटिव से लेकर किंग खान के मैरिड लाइफ के कुछ खूबसूरत पलों की भी झलक आपको देखने को मिलेंगी.

दिल्ली वाले घर की बात करते हुए गौरी खान और शाहरुख खान ने कहा, दिल्ली शहर हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है और हमेशा हमारे लिए घर रहेगा. हर बार यहां आने पर हमारे यहां बिताए शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं और हम अपने दिल्ली के घर में मेहमानों की मेजबानी के लिए Airbnb के साथ साझेदारी करके बेहद उत्साहित हैं.