महिमा चौधरी का जब इस न्यूली मैरिड एक्टर से जुड़ा था नाम, डायरेक्टर ने उड़ाई थी अफेयर की अफवाह, बर्बाद हो गईं..

शाहरुख खान की फिल्म परदेस से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी रातों-रात स्टार बन गई थीं. फिल्म परदेस सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. इसके बाद के एक्ट्रेस के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. इसमें दिल क्या करे, लज्जा और धड़कन जैसी फिल्में शामिल हैं. महिमा ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों को दीवाना बनाया था. शुरुआती दौर में कई हिट फिल्में करने के बाद महिमा चौधरी स्टार बन चुकी थीं और इसके बाद उनके एक्टर्स संग नाम जुड़ने लगे थे, जिसमें बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन का नाम भी शामिल है. उस वक्त अजय की नई-नई शादी हुई थी और महिमा संग उनके खूब चर्चे हो रहे थे.

अजय संग नाम जुड़ने पर क्या बोली थीं महिमा

अजय और महिमा को पहली बार साथ में फिल्म दिल क्या करे (1999) के सेट पर देखा गया था. शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे. वहीं, काजोल और महिमा में भी दोस्ती हो गई थी. खासकर तब, जब महिमा का इस फिल्म के दौरान भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ था. इस एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी का फेस बुरी तरह से जख्मी हो गया था. महिमा ने अजय संग नाम जुड़ने पर कहा, 'यह सब फिल्म के डायरेक्टर की वजह से शुरू हुआ, उन्होंने खबर फैला दी कि मेरे और अजय के बीच कुछ है, जब-जब मैं सेट पर अजय को देखती तो मुझे बहुत असहज महसूस होता था, उनकी नई-नई शादी हुई थी और फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हुई थी'. वहीं, रोड एक्सीडेंट के बाद अजय ने महिमा की हिम्मत बांधी और उन्हें कैमरा फेस करने का हौसला दिया.

अजय ने किया महिमा को सपोर्ट

महिमा ने कहा, 'इस हादसे के बाद मेरा करियर बर्बाद की रास्ते पर चल पड़ा था, मुझे पता था कि अब मैं कमबैक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अजय और काजोल ने मेरी हिम्मत बांधे रखी, वो दोनों मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, अजय ने मेरी खूब केयर की, मुझे अच्छे डॉक्टर के पास भेजा, जिससे मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सका, उनके मैनेजर हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहे, अजय ने मुझसे पूछा क्या मैं शूटिंग के लिए तैयार हूं? मैंने शूट के लिए ना कहा, इसके बाद अजय ने डायरेक्टर को समझाया और मेरी हालत को समझते हुए मेरा पक्ष लिया, उन्होंने मेरे ठीक होने का इंतजार किया, डायरेक्टर ने कहा, फिर सेट हटाना पड़ेगा, अजय बोले हां ओके'. फिल्म दिल क्या करे साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म में काजोल भी अहम रोल में थीं.