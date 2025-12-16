जब करण जौहर ने कहा था, अगर अक्षय खन्ना को वीकेंड पर ऑस्कर मिलेगा, तो वह उसे भी ठुकरा देंगे

अक्षय खन्ना की शांत पर्सनैलिटी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. सालों पहले जब फिल्ममेकर करण जौहर ने पहली बार एक्टर के फेम के प्रति अनोखे अलग रवैये को उजागर किया था. अक्षय को धुरंधर में उनके परफॉर्मेंस के लिए तारीफें मिल रही है, इसी बीच करण जौहर का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. वायरल क्लिप में करण जौहर एक किस्सा सुनाते हैं जो अक्षय खन्ना के एकांत स्वभाव को पूरी तरह से दिखाता है. एक्टर की प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए, करण ने मजाक में कहा कि ग्लोबल पहचान भी अक्षय को अपने वीकेंड प्लान बदलने के लिए लुभा नहीं सकती.

pic.twitter.com/WhgjgIcWRF — Random Cine Mood (@RandomCineMood) December 8, 2025

करण ने कहा, "वह सोमवार से शुक्रवार तक बॉम्बे में रहते हैं. फिर वह अलीबाग चले जाते हैं. अगर वह शनिवार को एकेडमी अवॉर्ड जीत रहे होते, तो भी वह वापस नहीं आते क्योंकि वह वीकेंड पर अलीबाग में होते हैं." कास्ट-एंड-क्रू स्क्रीनिंग की एक घटना को याद करते हुए फिल्ममेकर ने आगे कहा, "हमारी एक स्क्रीनिंग थी, जहां हर कोई कह रहा था कि उन्होंने शानदार काम किया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दूर है, रात के 9 बज रहे थे, तब तक वह सो जाएंगे. समय चाहे कुछ भी हो, वह बस नहीं आएंगे." करण ने सीधे एक्टर से उनकी लाइफस्टाइल चॉइस के बारे में सवाल किया, जिस पर अक्षय ने कहा, "यशराज बहुत दूर है. मैं मालाबार हिल में रहता हूं. मैं इसे वहीं देखूंगा."

2007 में कॉफी विद करण के दौरान फिल्म निर्माता ने याद किया कि वे उसी साउथ बॉम्बे में पड़ोस में पले-बढ़े जहां अक्षय रहते थे. "तुम्हारे मूडी होने की बातें हमेशा होती रहती हैं. मैं यह पढ़ता रहता हूं, लेकिन मुझे असल ज़िंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ." करण ने अक्षय से कहा, फिर हंसते हुए कहा, "लेकिन तुम बचपन में मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते थे. शायद तुम्हें याद नहीं होगा." उस घटना के बारे में बताते हुए करण ने शेयर किया, "हम पड़ोसी थे. हम साउथ बॉम्बे के लड़के थे. मैं बैडमिंटन बहुत खराब खेलता था और अक्षय बहुत अच्छा खिलाड़ी था. वह आकर कहता था, 'तुम-कोर्ट से बाहर जाओ.' हम छोटे-मोटे बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो बस चले जाते थे, जबकि वह स्टार खिलाड़ी था. हमें सचमुच कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता था."

हालांकि अक्षय ने उस याद को मनगढ़ंत बताया, करण अपनी बात पर अड़े रहे. "मैं कसम खाता हूं कि मैं यह मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं. मुझे यह साफ याद है. मुझे उस बात का गहरा असर हुआ था," उन्होंने ज़ोर देकर कहा.

