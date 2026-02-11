विज्ञापन

जब कंगना रनौत ने अक्षय खन्ना के साथ किया फ्लर्ट, धुरंधर स्टार ने दिया था कुछ यूं रिएक्शन, देखती रह गई थीं क्वीन 

कॉफी विद करण के एक क्लिप के फिर से सामने आने से अक्षय खन्ना की शांत पर्सनैलिटी एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई है. इस बीच कंगना रनौत का एक पुराना कन्फेशन सामने आया है कि उन्होंने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी.

Read Time: 3 mins
Share
जब कंगना रनौत ने अक्षय खन्ना के साथ किया फ्लर्ट, धुरंधर स्टार ने दिया था कुछ यूं रिएक्शन, देखती रह गई थीं क्वीन 
जब कंगना रनौत ने अक्षय खन्ना के साथ किया फ्लर्ट
नई दिल्ली:

कॉफी विद करण के एक क्लिप के फिर से सामने आने से अक्षय खन्ना की शांत पर्सनैलिटी एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई है.  एक्टर धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए फिर से अटेंशन पा रहे हैं. इस बीच कंगना रनौत का एक पुराना कन्फेशन कि उन्होंने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की - और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला - वायरल हो गया है. यह पल कॉफी विद करण के सीजन 3 का है, जब कंगना रनौत अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ शो में आई थीं.  एक कैंडिड चैट के दौरान, होस्ट करण जौहर ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की है जिसने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया हो. तब कंगना ने अक्षय खन्ना का नाम लेने में कोई झिझक नहीं दिखाई.

करण के सवाल पर कंगना ने जवाब दिया था, "मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की. वह बात नहीं करते, वह किसी से बात नहीं करते." तब अनिल कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "हां, उसने मुझसे कहा कि यार यह देखता ही नहीं है मेरी तरफ." इस खुलासे से ऑडियंस और गेस्ट दोनों ही खुश हुए. कंगना और अक्षय ने इससे पहले 2010 की फिल्म नो प्रॉब्लम में साथ काम किया था. पिछले कुछ सालों में अक्षय खन्ना के कई को-स्टार्स ने सेट पर उनके रिजर्व नेचर के बारे में बात की है. अपने जोन में रहने के लिए जाने जाने वाले, एक्टर शायद ही कभी छोटी-मोटी बातें करते हैं और अपने काम पर फ़ोकस करना पसंद करते हैं.

अक्षय खन्ना के लिए आगे क्या है?

अभी, अक्षय आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर में अपने रोल के बाद तारीफें बटोर रहे हैं. जहां उन्होंने रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और दूसरों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. एक्टर आगे PVCU फिल्म महाकाली के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. फिल्म में अक्षय शुक्राचार्य का रोल करेंगे. वह सनी देओल के साथ नेटफ्लिक्स कोर्टरूम ड्रामा इक्का में भी दिखाई देंगे, जिसमें वह 29 साल बाद अपने बॉर्डर को-स्टार के साथ फिर से काम कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kangana Ranaut, Kangana Ranaut Latest News, Dhurandhar, Akshaye Khanna, Koffee With Karan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com