जब जितेंद्र से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी,एक्ट्रेस के घर पहुचे गए थे धर्मेंद्र, फिर ऐसा...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके जाने से लाखों फैंस का दिल टूट गया. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं – पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी. उनके छह बच्चे हैं – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, ईशा देओल और अहाना देओल, साथ ही 13 पोते-पोतियां. साल 1980 में जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, तब ये खबर सुर्खियों में रही थी क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं और चार बच्चे भी थे. हेमा मालिनी के माता-पिता को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था.

हेमा मालिनी के घर पहुंच गए थे धर्मेंद्र

हेमा मालिनी की बायोग्राफी ‘बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में लिखा है कि एक दिन जब धर्मेंद्र उनके घर पहुंचे तो हेमा के पिता वीएस रामानुजम चक्रवर्ती बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने धर्मेंद्र से चिल्लाकर कहा, “मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ, तुम शादीशुदा हो, मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते.” उस समय हेमा मालिनी के माता-पिता उनकी शादी जितेंद्र से तय करना चाहते थे, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई. बताया जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा से बहुत अनुरोध किया था कि वे जितेंद्र से शादी न करें.

फिर क्या हुआ

जितेंद्र ने अपने एक दोस्त से कहा था, “मैं हेमा से प्यार नहीं करता और वो भी मुझसे प्यार नहीं करती. बस परिवार वाले चाहते हैं इसलिए सोच रहा था, पर वो अच्छी लड़की है.” आखिरकार जितेंद्र ने 1974 में शोभा कपूर से शादी कर ली. हेमा मालिनी और जितेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, जैसे खुशबू, वारिस, दुल्हन, गहरी चाल आदि. बाद में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, “जो हो गया सो हो गया. दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए. माफ कर दो, भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ.” आज भी दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं. धर्मेंद्र साहब को बॉलीवुड हमेशा मिस करेगा.