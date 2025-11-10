जब गोविंदा से मिला उनका डुप्लीकेट, वीडियो देख कन्फ्यूज हुए लोग, पूछा- कौन है असली, कौन है नकली ?

इंडियन सिनेमा के हीरो नंबर 1 गोविंदा कभी सुपरस्टार हुआ करते थे. 90 के दशक में उनका और उनकी कमाल की कॉमेडी फिल्मों का सिक्का चला करता था. साल 2000 के बाद उनका करियर ठप होने लगा और अब वह पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं. गोविंदा बार-बार अपने कमबैक की तैयारियां करते हैं और निराशा ही हाथ लगती है. गोविंदा भले ही फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें नहीं भूले हैं. गोविंदा के फैंस को उनकी फिल्में आज भी खूब हंसाती है. अब गोविंदा के इस फैन को देखिए, जो हूबहू दूल्हे राजा स्टार की तरह दिखता है. जब एयरपोर्ट पर गोविंदा से उनका यह फैन मिला तो उनका आशीर्वाद लिया. अब लोग गोविंदा के हमशक्ल को देख कन्फ्यूज हो रहे हैं.





जब गोविंदा से मिला डुप्लीकेट फैन

इस वीडियो में आप देखेंगे कि गोविंदा ऑल ब्लैक लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. वहीं, कोट-पैंट पहने गोविंदा का हमशक्ल आता है और पैर छूकर एक्टर का आशीर्वाद लेता है. गोविंदा भी अपने फैन को देख बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर हाथ मिलाते हैं और फिर उससे बुके लेकर उसे प्यार देकर चले जाते हैं. गोविंदा का यह फैन मोमेंट इतना खूबसूरत है कि उनके फैंस ने वीडियो पर लाइक की झड़ी लगा दी है. इस थ्रोबैक वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स में लोग गोविंदा और उनके फैन पर प्यार लुटा रहे हैं.





फैंस ने लुटाया खूब प्यार

गोविंदा और उनके फैन वाले इस मोमेंट पर एक यूजर ने लिखा है, 'मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हूं और चाहता हूं कि वो कमबैक करें'. दूसरा यूजर लिखता है, 'जितना गोविंदा ने अपनी फिल्मों से हंसाया है, उतना किसी और नहीं हंसाया'. कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने गोविंदा के डुप्लीकेट को ही असली गोविंदा बताया है. इस थ्रोबैक वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है. कुछ ऐसे भी हैं, जो पूछ रहे हैं कि इनमें से असली गोविंदा कौन है. गोविंदा और उनके डुप्लीकेट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर खूब प्यार बटोर रहा है. गोविंदा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में दिखे थे और यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी.