जब गोविंदा ने एक दर्जन केले और एक नारियल के लिए किया था फिल्म में काम, वजह जान हर कोई करेगा सुपरस्टार की तारीफ

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और चंकी पांडे बहुत अच्छे दोस्त हैं. दोनों के बच्चों के बीच भी गहरी दोस्ती है. चंकी पांडे और अभिनेता गोविंदा चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में शामिल हुए. इस शो को काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट करती हैं. यहां चंकी पांडे ने शाहरुख खान के डेब्यू और उनकी फैमिली के बीच का कनेक्शन भी बताया. चंकी पांडे ने शो में कहा, "हमारे पूरे परिवार में कोई एक्टर नहीं बना कभी. हां, मेरे अंकल, मेरे मामाजी जो थे, वो कैरेक्टर रोल करते थे. उनका नाम था कर्नल राज कपूर. उन्होंने शाहरुख खान के साथ फौजी सीरियल बनाया था."

वहीं, अभिनेता गोविंदा ने ब्रिटिश पॉप सिंगर सामंथा फॉक्स के साथ एक गाने की शूटिंग से जुड़ा किस्सा साझा किया. उन्होंने याद किया कि कैसे यह सब सुबीर मुखर्जी की मां के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने एक बार गोविंदा की मां की मदद की थी. इसके कई साल बाद जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गोविंदा पैसों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक दर्जन केले और एक नारियल की फीस लेकर उनकी फिल्म में काम करने के लिए राजी हुए. गोविंदा ने कहा, "तो वो पिक्चर का गाना आया और सामने देखा तो, हे भगवान, सामंथा फॉक्स. उनके साथ डांस करना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था."

इसके बाद चंकी पांडे ने डॉक्टरों के परिवार से होने और अपनी मां के हिंदी सिनेमा से रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "मैं दो डॉक्टरों का बेटा हूं. मेरे पिताजी हार्ट सर्जन थे, मेरी मम्मी डॉक्टर थीं, और मेरी मम्मी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जानती थीं." चंकी ने खुलासा किया कि उनकी मां कोई साधारण डॉक्टर नहीं थीं, बल्कि उस जमाने में बॉलीवुड सितारों के लिए वो एक जानी-मानी मेडिकल एक्सपर्ट थीं. इस एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मजेदार खुलासे भी किए हैं.'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है.