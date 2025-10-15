200 करोड़ नेटवर्थ, फिर भी इस एक्ट्रेस को खुद करनी पड़ रही दिवाली की साफ-सफाई, बॉलीवुड के शाही खानदान की है बेटी

विज्ञापन

दिवाली का मौका हो तो क्या राजे रजवाड़े और क्या गरीब के झोपड़े. सफाई का दौर हर तरफ जारी रहता है. रोशनी से भरे त्योहार के स्वागत के लिए हर घर का बाशिंदा सफाई में डूबा ही नजर आता है.

दिवाली का मौका हो तो क्या राजे रजवाड़े और क्या गरीब के झोपड़े. सफाई का दौर हर तरफ जारी रहता है. रोशनी से भरे त्योहार के स्वागत के लिए हर घर का बाशिंदा सफाई में डूबा ही नजर आता है. यही हाल एक ऐसी एक्ट्रेस का भी है जिसका ताल्लुक तो शाही खानदान से है. जो खुद दो सौ करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन है. लेकिन सफाई खुद ही करनी पड़ रही है. ये बात और है कि इस एक्ट्रेस ने अपनी चतुराई से सफाई के काम को भी वर्कआउट में बदल दिया है और समय का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है.

दिवाली की सफाई की जिमिंग स्टाइल

हम शाही खानदान की जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो एक्ट्रेस हैं सोहा अली खान. जिन्होंने खुद एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. अंतर बस इतना है कि उनके हाथ और पैरों के नीचे मोप दबे हुए हैं. वो आईने के सामने खड़े हो कर वर्कआउट कर रही हैं. तब उनके हाथों के नीचे मॉप्स यानी कि दो कपड़े हैं. जिनसे कांच साफ हो रहे हैं. और, जब वो पैरों का वर्कआउट कर रही हैं तब उनके पैरों के नीचे कपड़े दबे हुए हैं. खुद सोहा अली खान ने इस वीडियो को मजेदार कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा है कि प्री दिवाली क्लीनिंग. क्लीनिंग, मॉपिंग और थोड़ा सा वर्कआउट साथ साथ.

इस शाही खानदान से हैं सोहा अली खान

सोहा अली खान एक्टर सैफ अली खान की बहन हैं और शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. ये नवाबों की फैमिली है जिसका ताल्लुक नवाब पटौदी के खानदान से है. इस शाही फैमिली की ये नवाबजादी अकेले ही 200 करोड़ रु. की मालकिन भी है. जिनका ये फिटनेस रूटीन देखकर फैन्स हैरानी जता रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि मैडम आपने गजब कर दिया. एक फैन ने लिखा कि सफाई का ये तरीका बहुत ही शानदार है. दिवाल की दिवाली और सफाई की सफाई.

