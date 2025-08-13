विज्ञापन

VIDEO: अमिताभ बच्चन ने जब पत्नी जया को गोद में उठाकर गाया 'जिसकी बीवी छोटी' गाना, लोग बोले- रेखा को...

इस वीडियो में अमिताभ बच्चन एक इवेंट में स्टेज पर खड़े होकर अपनी ही आवाज में इस गाने को एक बार फिर अपने मस्तीभरे अंदाज में गा रहे हैं. इससे भी कमाल की बात यह है कि स्टेज पर बिग बी के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी हैं.

जब स्टेज पर जया बच्चन को गोद में उठाकर नाचे थे अमिताभ
नई दिल्ली:

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ एक खूबसूरत सिंगर भी हैं. बिग बी ने अपने फिल्मी करियर में अपनी ही फिल्मों में कई गाने गए हैं, जो आज भी हिट हैं. इसमें एक गाना बहुत पॉपुलर है, जो दिग्गज अभिनेता ने फिल्म लावारिस (1981) में गाया था. यह गाना था 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है'. इस गाने में अमिताभ का टैलेंट देखने को मिलता है और लोगों ने इसे खूब एन्जॉय भी किया है, लेकिन अब जो वीडियो हमारे हाथ लगा है वो और भी ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार है. इस वीडियो में अमिताभ बच्चन एक इवेंट में स्टेज पर खड़े होकर अपनी ही आवाज में इस गाने को एक बार फिर अपने मस्तीभरे अंदाज में गा रहे हैं. इससे भी कमाल की बात यह है कि स्टेज पर बिग बी के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी हैं.

जब बिग बी ने जया को उठाकर गाया गाना

90 के दशक में हुए इस प्रोग्राम के वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को ब्लैक सूट-बूट में देखा जा रहा है और वह अपनी पत्नी के सामने गा रहे हैं 'जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है'. बिग बी ने यह लाइन अपनी पत्नी को गोद में उठाकर बोली है, जिस पर इवेंट में खूब शोर सुनने को मिला. वहीं, बिग बी की गोद में बैठीं जया बच्चन के चेहरे पर शर्माती हुई लंबी सी मुस्कान नजर आई. अब इस थ्रोबैक वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. वीडियो पर एक लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

वायरल वीडियो पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अगर आप में हिम्मत है तो आज एक बार फिर जया जी के सामने इस गाने को गाकर दिखाओ'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अगर जया की जगह रेखा होती तो और भी ज्यादा मजा आता'. तीसरा यूजर लिखता है, 'अमित जी के सुर ताल बड़े पक्के हैं'. चौथा यूजर लिखता है, 'पहले जया जी कितनी अच्छी थीं और आज तो पूछो मत'. एक और लिखता है, 'इस वीडियो को देखने के बाद रेखा जी को कितना बुरा लगा होगा'. अन्य यूजर लिखता है, 'यही वो आखिरी बार है, जब जया को हंसते हुए देखा गया था. इस वीडियो पर लोग अब ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Amitabh Jaya Video, Amitabh Jaya Throwback Video, Mere Angne Mein Song
