सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू का कितना है नेटवर्थ, जानें कौन है किससे आगे?

सामंथा रुथ प्रभु ने दूसरी शादी कर ली है. नागा चैतन्य से तलाक के चार साल बाद एक्ट्रेस ने फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी की है. रिपोर्ट्स की मानें तो 1 दिसंबर 2025 को कपल ने परिवार की मौजूदगी में शादी करने का फैसला लिया. इसके चलते दोनों सुर्खियों में आ गए हैं. जहां दोनों की शादी की तस्वीरों का इंतजार फैंस बेसब्री से करते नजर आ रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राज निदिमोरु कौन हैं और वह सामंथा रुथ प्रभु से नेटवर्थ में कितनी आगे हैं. आइए आपको बताते हैं सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु के बारे में सबकुछ...

कितने अमीर हैं राज निदिमोरु

राज निदिमोरु सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बल्कि काफी रईस भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में उनकी कुल संपत्ति करीब 83-85 करोड़ रु. के आसपास है. द फैमिली मैन, गो गोआ गॉन और फ़र्ज़ी जैसी हिट्स ने उन्हें इंडस्ट्री का मनी-मशीन डायरेक्टर बना दिया है. राज मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं और महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं. उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा फिल्मों, ओटीटी प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आता है. कुल मिलाकर कर कहा जा सकता है कि राज की ज़िंदगी रील और रियल दोनों में सुपरहिट चल रही है.

सामंथा रुथ प्रभु का नेटवर्थ

सामंथा रुथ प्भु की बात करें तो वह तमिल फिल्म विन्नैथांडी वारुवाया में 2010 में नजर आई थीं. इसी साल उन्हें रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ये माया चेसवे से ब्रेक मिला, जिसमें वह एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य के साथ नजर आई थीं. इसके बाद वह साउथ का जाना माना नाम बन गईं. जबकि ओटीटी और बॉलीवुड की दुनिया में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाईं. नेटवर्थ की बात करें तो 15 साल काम करने के बाद सामंथा का नेटवर्थ 101 करोड़ बताया जा रहा है. यह ब्रांड एंडॉर्समेंट्स और फिल्मों की कमाई से है.

इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वह 3 से 5 करोड़ की फीस एक फिल्म के लिए लेती हैं. जबकि ब्रांड एंडॉर्समेंट के लिए वह हर साल 8 करोड़ रुपए देती है. इसके अलावा मुबई में 15 करोड़ रुपए की प्रॉर्पटी एक्ट्रेस के पास है. वहीं महंगी गाड़ियों की भी मालकिन हैं.