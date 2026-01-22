‘ तेरे इश्क में’ को लेकर इरोस द्वारा दायर किये गए केस पर क्या बोले निर्देशक आनंद एल राय?

कुछ वक्त पहले मुंबई हाई कोर्ट में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ईरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड ने निर्माता-निर्देशक आनंद एल राय के खिलाफ 84 करोड़ रुपये का सिविल मुकदमा दायर किया. यह मामला यूटीआर (UTR) से जुड़ा बताया जा रहा है. ईरोस का दावा है कि आनंद एल राय की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘तेरे इश्क में' को प्रचार के दौरान ‘रांझणा' का आध्यात्मिक सीक्वल बताकर पेश किया गया, जबकि दोनों फिल्में अलग हैं. दिलचस्प बात यह है कि ‘तेरे इश्क में' और ‘रांझणा' दोनों में धनुष ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए फिल्म के प्रचार में भ्रम की स्थिति बनी. फिल्म ‘तेरे इश्क में' ने भारत में नेट 116.71 करोड़ रुपये का संग्रह किया, जो इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाता है.

इस पूरे विवाद पर अब आनंद एल राय ने एनडीटीवी से खास बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी. आनंद एल राय ने कहा, “ये जीवन का हिस्सा हैं. जब आप किसी व्यापार में उतरते हैं तो ऐसे मामले होते रहते हैं. ये… अब मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों और कैसे और कहां से आया. लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह कानूनी मामला है, इसे वकील ही संभालेंगे. वहाँ भी एक वकील है, यहाँ भी एक वकील जवाब देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास मतलब है. इस समय कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी दायर कर सकता है. इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. यह ज्यादा वकीलों के काम से जुड़ा है. कानूनी मामला है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ गंभीर नहीं है.”

आनंद एल राय के बयान से स्पष्ट है कि वह इस पूरे मसौदे को कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रखना चाहते हैं और इसे सार्वजनिक विवाद की तरह नहीं देख रहे. उनका कहना है कि ऐसे मामले फिल्म उद्योग में सामान्य हैं और इन्हें वकीलों के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई हाई कोर्ट इस मसौदे पर क्या रुख अपनाती है. आने वाले समय में यह मामला किसी समझौते की ओर बढ़ता है या कानूनी लड़ाई लंबी होती है, यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हैं.

