क्रिसमस पर देखें साउथ की ये दो बेहतरीन फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद कुछ फिल्मों का बेसब्री से ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार किया जाता है. अगले हफ्ते क्रिसमस है और अगर आप इस क्रिसमस पर मजेदार और कॉमेडी से भरी कुछ फिल्में देखना चाहते हैं, तो हम साउथ की दो बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जो सिनेमाघरों में पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं. हम बात कर रहे हैं 'रिवॉल्वर रीटा' और 'आंध्र किंग तालुका' फिल्म की. दोनों ही फिल्मों के दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला है और अब ये दोनों ही फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.

'रिवॉल्वर रीटा' 25 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. कीर्ति सुरेश स्टारर 'रिवॉल्वर रीटा' कॉमेडी और क्राइम दोनों को पर्दे पर अच्छे से दिखाती है. फिल्म की कहानी गैंगवार और परिवार को गुंडों से बचाने की कशमकश से शुरू होती है. रीटा एक साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब बिखर जाती है, जब एक गलतफहमी की वजह से उनका परिवार दो गैंग की हिंसा के बीच फंस जाता है. अब अपने परिवार को बचाने के लिए रीटा समझदारी और हिम्मत का इस्तेमाल करती हैं और गुंडों से अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं.

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही. फिल्म ने एक हफ्ते में तकरीबन 4 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का बजट भी बहुत कम है. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ओटीटी पर 25 दिसंबर को देख सकते हैं. फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी.

दूसरी एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है 'आंध्र किंग तालुका', जो 27 नवंबर को सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया है. फिल्म में लीड रोल में राम पोथिनेनी, उपेंद्र और भाग्यश्री बोरसे हैं. फिल्म की कहानी और निर्देशन महेश बाबू पचिगोल्ला ने किया है. फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी सागर नाम के एक नौजवान युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सुपरस्टार "आंध्र किंग" सूर्या कुमार का बहुत बड़ा फैन है. अपने आइडल के प्रति दीवानगी के कारण, उसकी पूरी ज़िंदगी उस सुपरस्टार के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा.