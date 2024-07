रेलवे ट्रैक पर बेफिक्र चलती दिखी लोगों की भीड़, वीडियो शेयर कर इस डायरेक्टर ने कही ये बात

बारिश के कारण मुंबई के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल के बच्चों सहित ऑफिस जाने वाले लोगों हर रोज दिक्कतें हो रही हैं. इतना ही नहीं बारिश के कारण मुंबई के लोग अपनी जान तक रिस्क लेने को तैयार हैं. जिसको लेकर मशहूर निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोगों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर बेफिक्र होकर चलती हुई नजर आ रही है.

विवेक अग्निहोत्री ने लोगों के इस वीडियो को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं. इस वीडियो के साथ विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'लोकल ट्रेन सेवा बंद होने के कारण मुंबईकर अपने ऑफिस पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं. बस एक साधारण सवाल है: क्या आप किसी सभ्य देश में नागरिकों पर इस तरह के अत्याचार की कल्पना भी कर सकते हैं?

Mumbaikars walking on railway tracks to reach their office due to failure of local train service.



Just ask a simple question: Can you even imagine torture of citizens like this in any civilised country? pic.twitter.com/o1QM0XreM7