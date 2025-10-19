विज्ञापन

इस बच्ची ने राज कपूर और ऋषि कपूर के साथ दी हिट फिल्में, लेकिन ठुकरा दिया ‘राम तेरी गंगा मैली’ का ऑफर, पहचाना ?

पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम' में जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाया था.

कौन है ये बच्ची जो तस्वीर मे राज कपूर के साथ आ रही है नजर?
क्या आपको राज कपूर के निर्देशन में बनी मशहूर फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम' याद है? इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी. आजकल इस फिल्म की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर में राज कपूर एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं — और ये बच्ची कोई आम नहीं, बल्कि आगे चलकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनीं.
 

लीड रोल में नजर आईं  पद्मिनी कोल्हापुरे

जी हां, ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि पद्मिनी कोल्हापुरे हैं. फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम' में उन्होंने बचपन के किरदार में अभिनय किया था, जबकि मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर और जीनत अमान नजर आए थे. तस्वीर में पद्मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि राज कपूर सफेद कुर्ता-पजामा और सनग्लासेस में दिख रहे हैं. उनके हाथ में हवा से चलने वाला एक खिलौना भी नजर आ रहा है.
 

फिल्म का मशहूर गाना ‘यशोमती मैया से पूछे नंदलाला' उस समय सुपरहिट हुआ था.

क्या है फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम' की कहानी

कहानी की बात करें तो ‘सत्यम शिवम सुंदरम' राजीव और रूपा की प्रेमकथा है. राजीव रूपा की आवाज से प्रभावित होकर उससे प्रेम करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रूपा का चेहरा एक ओर से जल चुका है, तो वह उसे अस्वीकार कर देता है. फिल्म के भावनात्मक पहलुओं और संगीत ने दर्शकों का दिल जीत लिया, भले ही उस दौर में इसे विवादों का सामना करना पड़ा हो. समय बीतने के साथ, ‘सत्यम शिवम सुंदरम' भारतीय सिनेमा की एक यादगार फिल्म बन गई.


 

