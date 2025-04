टूटी हुई टेबल, टेढ़ी सीट, ना कोई व्हील चेयर...50 हजार देने के बाद भी फ्लाइट में परेशान रहा एक्टर

कॉमेडियन वीर दास ने मंगलवार(15 अप्रैल) को एयर इंडिया को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उन्हें 50,000 रुपये भरने करने के बावजूद टूटी हुई टेबल, टूटा हुआ फुटरेस्ट और एक सीट मिली जो झुकी हुई थी. एक्स पर एक पोस्ट में वीर दास ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी, जिनके पैर में फ्रैक्चर था को इस सर्विस की प्री-बुकिंग के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली.

उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रहे थे और उन्होंने हर सीट के लिए 50,000 रुपये की पेमेंट की थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, "डियर एयर इंडिया, कृपया अपनी व्हीलचेयर वापस ले लें. मैं आपका वफादार हूं. मुझे यकीन है कि आपके पास आसमान में सबसे बढ़िया केबिन क्रू है, यह पोस्ट लिखते हुए मुझे दुख हो रहा है."

उन्होंने कहा, "टूटी हुई मेज, टूटे हुए फुटरेस्ट, सीट झुकी हुई जो कि रिक्लाइन मोड पर ही है. पूरी तरह से सीधी नहीं हो पा रही है. हमें बताया गया कि फ्लाइट रीफर्बिश्ड है. दो घंटे देरी से हम दिल्ली में उतरे और हमें बताया गया कि यहां एक सीढ़ी है. फिर से व्हीलचेयर और एनकैलम (हवाई अड्डों पर मिलने-जुलने की सर्विसेज) पहले से बुक थीं. मैंने फ्लाइट के सामने की एयर होस्टेस से मेरी पत्नी की मदद करने के लिए कहा ताकि मैं चार बैग संभाल सकूं. साइलेंस और एक-दूसरे को बेखबर नजरों से देखते हुए. हम फ्लाइट से एक सीढ़ी पर पहुंचे. मैंने एयर इंडिया के एक मेल ग्राउंड स्टाफ मेंबर से हमारी मदद करने के लिए कहा, जो मेरी तरफ देखता है, कंधे उचकाता है और मुझे अनदेखा करता है."

Dear @airindia Please reclaim your wheelchair. I'm a lifetime loyalist. I believe you've got the nicest cabin crew in the sky, this post pains me to write. My wife and I book Pranaam and a wheelchair because she's got a foot fracture that's still healing. We're flying to delhi.…