दारा सिंह के बेटे और तब्बू की बहन की शादी में सजी थी सितारों की महफिल, रवीना से लेकर संजू बाबा तक...

दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह की पहली शादी का थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें 90 के दौर के सितारों के लुक देखकर आपको भी पुराने दिन याद आ जाएंगे.

विंदू दारा सिंह की शादी का वीडियो
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है. आज भले ही स्टार्स सिम्पलिसिटी की बात करें लेकिन फिर भी डिजाइनर कपड़ों और चीजों में मोटा खर्च होता है. फिर बारातियों में शामिल स्टार्स की खातिरदारी में भी बड़ा बजट लगता है. आज तो शादियों का पूरा स्टाइल ही बदल गया है लेकिन हम आपको कई साल पहले का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं. क्योंकि आजकल की शादियों के वीडियो और फोटो तो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं लेकिन 90 के दौर में जब शादियां होती थी तो उसके वीडियो और फोटो बहुत मुश्किल ही इंटरनेट पर आते हैं. इनमें सेलिब्रिटी को देखने में भी बहुत मजा आता है. इस बीच आज हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड एक्टर विंदू दारा सिंह की शादी का थ्रोबैक वीडियो जिसमें रवीना टंडन से लेकर बॉबी देओल, संजय दत्त जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे. 

विंदू दारा सिंह की शादी में पहुंचे थे ये सेलिब्रिटी

इंस्टाग्राम पर star_retro2 नाम से बने पेज पर विंदू दारा सिंह और फराह की शादी का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में सबसे पहले फराह अपने हाथों की मेहंदी को दिखाती हुई नजर आ रही हैं. इसके बाद उनके रिसेप्शन में पहुंचे सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं. फराह की बहन तब्बू वीडियो में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने पिंक कलर की सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है. वहीं रवीना टंडन पर्पल कलर के सूट में नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो में बॉबी देओल व्हाइट और ब्लैक प्रिंटेड शर्ट में बहुत ही यंग और स्टाइलिश लग रहे हैं और जब संजू बाबा यानी कि संजय दत्त की एंट्री हुई तो सब उन्हें देखते रह गए. उन्होंने कानों में डायमंड के स्टड्स पहने और वो एकदम डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं.

तब्बू की बहन से हुई थी विंदू दारा सिंह की शादी

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर विंदू दारा सिंह ने 1996 में तब्बू की बहन फराह नाज से शादी की थी लेकिन 2002 में विंदू दारा सिंह और फराह नाज का डिवोर्स हो गया. इसके बाद 2009 में विंदू दारा सिंह ने मॉडल और बिजनेस वूमेन डायना उमराव से शादी की. वहीं फराह नाज ने विंदू से तलाक लेने के बाद बॉलीवुड एक्टर सुमित सहगल से शादी की है. विंदू दारा सिंह के करियर की बात की जाए तो अपनी फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर वो चर्चा में रहे हैं. उनका नाम मैच फिक्सिंग से लेकर सेक्स रैकेट में भी आ चुका है. 2022 में ही विंदू दारा सिंह विक्रांत मैसी की फिल्म फोरेंसिक में नजर आए थे. 


 

