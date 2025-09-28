8 बच्चों समेत 39 लोगों की हुई एक्टर विजय तलपति की रैली में मची भगदड़ से मौत, सेलेब्स का आया रिएक्शन

शनिवार को चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर करूर में एक्टर एवं राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 17 महिलाओं और आठ बच्चों समेत 39 लोगों की मौत हो गई. जबकि 51 आईसीयू में भर्ती हैं. इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से भगदड़ पर रिपोर्ट मांगी है. जबकि सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में मची भगदड़ में हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. वहीं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की. इसी बीच एक्टर विजय ने भी शोक व्यक्त किया है.

विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक नोट में लिखा गया, "मेरा दिल टूट गया है. मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुख से तड़प रहा हूं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं. मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.



கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை… — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025

इसके अलावा सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्स पर तमिल भाषा में लिखा, करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की जान जाने की खबर दिल को झकझोर देने वाली और बेहद दुःखद है. जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों को सांत्वना.

एक्टर कमल हासन ने एक्स पर लिखा, मेरा दिल कांप रहा है. करूर से आ रही खबर सदमे और दुख का कारण बन रही है. भीड़ में फंसे उन निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई. मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि भीड़ से बचाए गए लोगों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को उचित राहत मिले.

நெஞ்சு பதைக்கிறது. கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் பேரதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும் வார்த்தைகளின்றித் திகைக்கிறேன்.



நெரிசலிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும்,… — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 27, 2025

इसके अलावा डायरेक्टर मारी सेल्वराज ने एक्स पर लिखा, करूर के लिए बहुत दुख है. यह दिल को चीर देता है, इस ​​रात और इस बड़े नुकसान को कैसे सहूं? आंसू रुक नहीं रहे हैं. इस पोस्ट पर लोगों ने भी रिएक्शन दिया है.