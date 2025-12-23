शरीर पर पिघली हुई मोम डालकर विद्युत जामवाल ने दिखाया 'योद्धा' का असली दम, लिखा- कलारीपयट्टू, जो हमें सीमाओं से ऊपर उठना सिखाता है

मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल अपने शानदार अभिनय और एक्शन सीन, फिटनेस और मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. मंगलवार को इसी तरह का नमूना पेश करते हुए एक्टर ने एक हार्टअंगेज वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर फैंस हैरान हो रहे हैं. एक्टर ने सलाम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वे स्टेज पर बैठे हैं. म्यूजिक बज रहा है और उनकी सामने दो बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं. मोमबत्तियों की पिघली हुई हॉट वैक्स सीधे अपने चेहरे और शरीर पर लगाते हैं. वीडियो शेयर कर एक्टर ने लिखा, ''प्राचीन कलारीपयट्टू और योग का सम्मान, जो हमें सीमाओं से ऊपर उठना सिखाते हैं. एक्टर की पोस्ट देख सभी हैरान हैं. कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शन दिया.
वह एक प्रशिक्षण और विश्व-प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के जानकार है. वह अपनी फिल्मों एक्शन खुद करते हैं. वे कलारीपयटु में कई मार्शल आर्ट (जैसे वुशु, क्राव मागा) शामिल हैं. इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन से ही ली है और उन्हें दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता है. एक्टर जल्द ही हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' से डेब्यू करने जा रहे हैं. उनका पहला लुक कैरिकेचर कुछ समय पहले ही रिवील कर दिया था. फर्स्ट लुक में एक्टर पहले से थोड़े अलग लग रहे हैं. वे योगी दलसिम की भूमिका में नजर आएंगे.
लुक की बात करें तो वे गंजे (गंजे) नजर आ रहे हैं. वे मार्शल आर्ट की एक झलक में नजर आ रहे हैं. वे हाथ, तीरंदाज़, गले और सराबोर में अजीब से भारी आभूषण पहने हुए हैं. सिर और चेहरे पर लाल रंग से परतें भी बनी हुई हैं. फिल्म का निर्देशन 'बैड ट्रिप' और 'आर्डवार्क' ने किया है.
