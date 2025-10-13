विद्या बालन ने बताया कि कैसे 'लॉ ऑफ अट्रैक्शन' ने 'परिणीता' पाने में की मदद, बोलीं- मैं इसके लिए आभारी...

विद्या बालन ने बताया कि 'परिणीता' के निर्देक प्रदीप सरकार के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा. विद्या ने सोमवार की सुबह की शुरुआत खूबसूरत गाना "सीखो ना नैनो की भाषा पिया" गाते हुए वीडियो शेयर किया. इस गाने के बारे में बात करते हुए 'भूल भुलैया' एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार यह गाना सुना तो उन्हें तुरंत यह पसंद आ गया और वह प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक के साथ काम करना चाहती थीं. विद्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "मुझे गानों पर लिप सिंक करना बहुत पसंद है और यह गाना मुझे बहुत पसंद है, यही वजह है कि मैं सोमवार की सुबह इसे ज़रूर करती हूं.

जब मैंने इसे पहली बार देखा, तो मैं @prasoonjoshilive के बोल और गाने से उतनी ही प्रभावित हुई जितनी कि इसके फिल्मांकन से... और इसी दौरान मेरे मन में इस कुशल कहानीकार #pradeepsarkar के साथ काम करने की इच्छा भी जागी." किस्मत से विद्या को अपनी पहली फिल्म "परिणीता" में इस फिल्म निर्माता के साथ काम करने का मौका मिला. इसके बाद वह शांतनु मोइत्रा सहित टीम के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा बनीं.

"मुझे पता भी नहीं था कि ब्रह्मांड ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है. कुछ साल बाद, मुझे दादा के साथ एक विज्ञापन फिल्म मिली और फिर किस्मत से मुझे उनके तीन म्यूज़िक वीडियो में भी काम करने का मौका मिला... सबसे खास बात यह थी कि मुझे @smudgal @moitrashantanu और Dada की टीम के साथ @niveditajoshi4 द्वारा लिखे गए Kisson ki chaadar नाम के एक और एल्बम में काम करने का मौका मिला. इतना ही नहीं, आखिरकार दादा ने मुझे परिणीता में लॉन्च किया."

लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को श्रेय देते हुए विद्या ने अंत में कहा, "मुझे नहीं पता कि इसे 'अट्रैक्शन का नियम' कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं.