लाल साड़ी में विद्या बालन के चार पोज, चौथी तस्वीर देख कहेंगे उफ्फ ये सादगी

शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर को हुई और इस पावन पर्व के दूसरे दिन विद्या बालन ने अपने ट्रेडिशनल अंदाज से सभी का दिल जीत लिया. विद्या जो साड़ियों की शौकीन हैं, ने मां शैलपुत्री की पूजा के लिए एक खूबसूरत लाल साड़ी चुनी. इस साड़ी की सुनहरी किनारी और सादगी भरी सुंदरता ने नवरात्रि के उत्सव को और भी खास बना दिया. विद्या ने इस साड़ी को स्लीव लेस ब्लाउज के साथ पहना, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल लुक का सुंदर मिक्स था.

अपने लुक को और निखारने के लिए विद्या ने मिनिमल जूलरी चुनी. उनकी स्माइल और कॉन्फिडेंस ने इस सिंपल लुक को एक क्वीन टाइप फील दी. बालों को साफ-सुथरे पोनीटेल में बांधकर उन्होंने अपने लुक को और भी शालीन बनाया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखते ही फैन्स ने तारीफों की बौछार कर दी.

एक फैन ने लिखा, “विद्या जी, आपकी साड़ी और मुस्कान का जादू दिल को छू लेता है.” विद्या का यह नवरात्रि लुक न केवल उत्सव की भावना को दर्शाता है, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प और संस्कृति का भी उत्सव है. उनकी साड़ी ने केरल की कसावु कला को सम्मान दिया, जो उनकी भारतीय परंपराओं के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है. विद्या का यह लुक हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो नवरात्रि में सादगी और शालीनता के साथ अपनी सुंदरता को उभारना चाहती है. उनकी यह शैली नवरात्रि के रंगों में एक नया अध्याय जोड़ती है. विद्या का ये लुक आपके लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है. अगर आप भी साड़ी की शौकीन हैं तो विद्या के इन लुक्स के साथ अपना स्टाइलिश अंदाज दिखा सकती हैं.