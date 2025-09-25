मां दुर्गा को खुश करने के लिए विद्या बालन रोज कर रही हैं ये काम, तस्वीर देख कहेंगे ये कौनसा फॉर्मुला है

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर विद्या बालन लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा की भक्ति स्वरूप सारे रंगों को धारण कर रही हैं, जैसे पहले दिन उन्होंने सफेद सिल्क की साड़ी के साथ पवित्रता का संदेश दिया था, तो दूसरे दिन लाल रंग की साड़ी पहनकर शक्ति और ऊर्जा बिखेरी थी. तीसरे दिन नीली साड़ी में जहां उन्होंने शान्ति और समृद्धि दर्शाई थी, वहीं आज चौथे दिन पीली साड़ी में वे सूरज की चमकती धूप सी जगमगा रही हैं. पीला रंग देवी शक्ति के आनंद, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है और विद्या का यह लुक त्यौहार की उसी भावना को बखूबी दर्शाता है. उनकी सादगी भरी मुस्कान और पारंपरिक पहनावा मिलकर उनकी खूबसूरती को और निखार रहे थे. पीली साड़ी के साथ उन्होंने हल्के आभूषण धारण किए, जो पूरे लुक में गरिमा और शालीनता जोड़ रहे हैं.

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर विद्या बालन का यह पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण अंदाज न सिर्फ देवी आराधना की भावना को उजागर कर रहा है, बल्कि त्योहार की चमक और सकारात्मकता को भी और बढ़ा रहा है.