वरुण धवन ने मांगी सेल्फी, इस स्पोर्ट्स स्टार ने किया इग्नोर? देखें वीडियो

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वायरल क्लिप में खबीब के आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए. उनमें से कुछ ने सेल्फी भी लीं. इसके बाद वरुण खबीब की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए.

वरुण धवन हुए इग्नोर?
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कृति सनॉन अबू धाबी में UFC 321 इवेंट में शामिल हुए. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुण एक्स UFC चैंपियन खबीब नूरमगोमेदोव के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप में खबीब के आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए. उनमें से कुछ ने सेल्फी भी लीं. इसके बाद वरुण खबीब की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए. एक शख्स को गले लगाने के बाद, उन्होंने वरुण से हाथ मिलाया. एक्टर ने उनसे कुछ पूछा और खबीब के जवाब देने के बाद, उन्होंने सिर हिलाया और पीछे हट गए. इसके बाद खबीब ने एक दूसरे शख्स के साथ कुछ देर के लिए तस्वीर खिंचवाई और जल्दी से चले गए.

क्या खबीब ने वरुण को इग्नोर किया, इस पर इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है

वीडियो में लिखा है, "खबीब ने वाकई एक बॉलीवुड एक्टर के साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया." कैप्शन में लिखा है, "खबीब ने एक भारतीय एक्टर वरुण धवन के साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया." वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक शख्स ने कहा, "वह उन्हें नहीं जानते, सीधी सी बात है." एक फैन ने लिखा, "उन्होंने मना नहीं किया, बस उन्हें पता नहीं है कि वह कौन हैं."

कुछ लोगों ने वरुण का बचाव किया. एक कमेंट में लिखा था, "लोगों को किसी के अपमान से कितना आनंद मिलता है. सोच रहा हूं कि असुरक्षा की भावना कितनी गहरी होती है." एक ने लिखा, "साफ दिख रहा है कि वह वरुण से मिले, इसलिए यह उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. यूं ही बकवास पोस्ट मत करो, और वरुण ने सेल्फी के लिए भी नहीं कहा." एक कमेंट में लिखा था, "अपने मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाना बंद करो - वरुण बस हाथ मिलाने आए थे." 

वरुण की फिल्में

वरुण हाल ही में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आए थे, जिसमें जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ भी थे. शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. वह अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा के साथ नजर आएंगे. उनकी मचअवेटेड फिल्मों में से एक, बॉर्डर 2, 22 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

