आज हम आपको वरुण धवन की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं, कि कैसे उनका बचपन का प्यार मुकम्मल हुआ और आज वह उनकी जीवनसाथी हैं.

Border 2 एक्टर वरुण धवन की पत्नी की 9 तस्वीरें, 5 वीं देख कर कहेंगे- यूं ही नहीं हुआ था एक्टर को पहली नजर में प्यार
फिल्मी है वरुण धवन की लव स्टोरी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म का गाना ‘संदेशे आते हैं' भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वरुण जहां अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, फैंस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए भी उतने अधिक जिज्ञासु हो रहे हैं. आज हम आपको वरुण धवन की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं, कि कैसे उनका बचपन का प्यार मुकम्मल हुआ और आज वह उनकी जीवनसाथी हैं.

वरुण पहली बार नताशा दलाल से अपनी पढ़ाई के दिनों में मिले थे. दोनों पहली बार बास्केटबॉल कोर्ट पर मिले और पहली नज़र में ही उन्हें प्यार हो गया था.

जब वरुण ने नताशा को प्रपोज़ किया, तो उन्होंने 1 नहीं बल्कि 3-4 बार मना कर दिया. हालांकि कई कोशिशों के बाद ना, ना करते हुए आखिरकार नताशा ने हां कह दिया. वरुण ने नताशा को पूल साइड में एकदम फिल्मी तरीके से प्रपोज किया था.

दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे और साल 2018 में वरुण ने अपने रिश्ते के बारे में सभा को बताया.

साल 2018 में, वरुण ने 'कॉफ़ी विद करण' के एक एपिसोड में अपनी रियल-लाइफ लीडिंग लेडी के बारे में खुलकर बात की, जब वह कैटरीना कैफ के साथ इस शो में पहुंचे थे.

एक्टर ने यह भी कन्फ़र्म किया कि वह इस रिश्ते में काफ़ी सीरियस हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह किसी दिन नताशा से शादी करेंगे.

24 जनवरी, 2021 को, वरुण और नताशा ने अलीबाग के 'द मेंशन हाउस' नाम के एक रिज़ॉर्ट में एक शानदार लेकिन प्राइवेट सेरेमनी में शादी की.

उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर छा गईं थीं. वरुण और नताशा ने अपनी शादी में मैचिंग आइवरी आउटफिट पहना था, जिसमें दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे.  

शादीशुदा जिंदगी के 3 साल बाद, फरवरी 2024 में वरुण और नताशा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वे अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.

इसके बाद, वे एक बेटी के माता-पिता बने. इस जोड़े को जून 2024 में बेटी हुई, जिसका नाम लारा है.

