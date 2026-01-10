Border 2: रब दी मेहर, गाना हिट करा दिया, ‘घर कब आओगे’ में परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोल होने पर बोले वरुण धवन

बॉर्डर 2, 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है, और इसमें मोना सिंह, अन्या सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा भी मुख्य महिला किरदारों में हैं. फिल्म का गाना, घर कब आओगे, हाल ही में रिलीज हुआ था, और वरुण धवन को गाने में अपने परफॉर्मेंस के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

वरुण ने दिया ट्रोलर को जवाब

जैसे ही गाना, घर कब आओगे रिलीज़ हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने वरुण धवन के परफॉर्मेंस की आलोचना की. एक यूज़र ने पूछा, "भाई आपकी एक्टिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए क्या बोलोगे." वरुण, जो अपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटते, उन्होंने ट्रोलर्स और कमेंट्स पर रिएक्ट किया और लिखा, "यही सवाल ने गाना हिट करा दिया, सब एन्जॉय कर रहे हैं, रब दी मेहर."

बॉर्डर 2 में वरुण धवन का रोल

वरुण धवन फिल्म में 'कर्नल होशियार सिंह दहिया' का रोल निभाएंगे. वरुण ने 'कर्नल होशियार सिंह दहिया' के किरदार को निभाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अटूट साहस के साथ अपनी टीम को लीड किया था. कर्नल दहिया को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. हालांकि वरुण ट्रोलर्स के बीच सुर्खियों में हैं, लेकिन एक्टर परेशान नहीं हैं और अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.

निधि दत्ता ने किया करारा जवाब

चूंकि वरुण को बॉर्डर 2 में उनके लुक्स और परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए फिल्ममेकर जे.पी. दत्ता की बेटी और प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने इस आलोचना की कड़ी निंदा की है. एक्टर के खिलाफ चलाए जा रहे एक कैंपेन के बारे में X पर एक पोस्ट रीशेयर करते हुए निधि ने लिखा, “उन सभी देशद्रोहियों को बधाई जो इस देश के एक PVC का रोल निभाने वाले एक्टर को नीचे गिराने के लिए पैसे दे सकते हैं. यह तुम्हारी फिल्म है इंडिया! उम्मीद है दर्शक इन लोगों को ढूंढकर शर्मिंदा करेंगे.”