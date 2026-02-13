Valentine's Day Celebrations Live Updates: वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिन प्यार, रोमांस, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है. इस दिन एक दूसरे को पसंद करने वाले लाल गुलाब, चॉकलेट, गिफ्ट्स, कार्ड्स और प्रेम का इजहार करके इमोशंस का इजहार करते हैं. इसकी शुरुआत प्राचीन रोमन काल से जुड़ी है, जहां लूपर्कालिया नामक उत्सव फरवरी में उर्वरता और वसंत के आगमन पर मनाया जाता था. बाद में, इसे संत वैलेंटाइन के नाम से जोड़ा गया. संत वैलेंटाइन एक पादरी थे, जिन्होंने रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के सैनिकों की शादी पर रोक के खिलाफ जाकर गुप्त विवाह करवाए. इसके लिए उन्हें 14 फरवरी को मार डाला गया. उनकी शहादत की याद में 5वीं शताब्दी में पोप गेलैसियस ने इस दिन को संत वैलेंटाइन दिवस घोषित किया. 14वीं शताब्दी से यह प्रेम से जुड़ गया.

हर किसी के लिए इश्क के अलग-अलग मायने होते हैं. कोई सादगी भरी मोहब्बत चाहता है तो किसी को पसंद आता है फिल्मी लव. हमारे फिल्मों और टीवी की दुनिया से जुड़े सितारे भी कुछ ऐसी ही मोहब्बत चाहते हैं. आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे पर मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है.

