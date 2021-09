उर्वशी रौतेला की लेटेस्ट फोटो हुई वायरल, फैन्स जमकर कर रहे तारीफ...Photos वायरल

स्पोर्ट्स ब्रा और टाइट्स में दिखा उर्वशी का बोल्ड अंदाज

हाल ही में ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उर्वशी का बोल्ड अंदाज और उनका परफेक्ट बॉडी फिगर देखकर लोग उनकी फिटनेस के कायल हो गए हैं. दरअसल इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर उर्वशी रौतेला के एक फैन पेज 'Myloveurvashirautela_mylife' अकाउंट पर शेयर की गई है. इस फोटो में उर्वशी रौतेला हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत हॉट और सिजलिंग नजर आ रही हैं. तस्वीर में उनका किलर लुक किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है. आप देख सकते हैं इस तस्वीर में उर्वशी ने ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और ब्लैक एंड पर्पल टाइप्स पहने हुए हैं जिसमें उनका परफेक्ट बॉडी फिगर साफ नजर आ रहा है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए फैन पेज के कैप्शन में लिखा है, 'My princess, youngest most beautiful women in the world'.

खुद को फिट रखने के लिए हैवी वर्कआउट करती हैं उर्वशी

उर्वशी रौतेला की जिस फिटनेस के लोग कायल हैं उसे मेंटेन करने के लिए वो जिम में काफी मेहनत करती हैं. उनके वर्कआउट वीडियो में कई बार उन्हें कई तरह के स्कवाड्स और हैवी वर्क आउट करते देखा गया है. यही वजह है कि उर्वशी का नाम बॉलीवुड की सबसे फिट और हॉट एक्ट्रेसेस की फेहरिस्त में गिना जाता है. कई बार सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके फिटनेस वीडियो लोगों को इंस्पायर करने का भी काम करते हैं. यही नहीं वो अपने फैंस को फिटनेस गोल्स और चैलेंज देते हुए भी दिखाई देती हैं. शायद यही वजह है कि उर्वशी की हर अदा पर फैंस फिदा हैं.