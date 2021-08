उर्वशी रौतेला ने बॉक्सर की तरह यूं लगाए ताबड़तोड़ पंच, फैन्स बोले- 'बॉक्सिंग में मिलेगा गोल्ड'...देखें Video

उर्वशी रौतेला ने शेयर किया वीडियो

उर्वशी रौतेला अब बॉक्सिंग गर्ल के अवतार में नजर आ रही है. उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर 'TO BE A GREAT CHAMPION YOU MUST FIRST BELIEVE YOU ARE THE BEST' कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि उर्वशी अपनी फिटनेस को लेकर कितना सीरियस है. उर्वशी रौतेला के इस शानदार वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके है. आप भी देखिए फिटनेस फ्रीक उर्वशी के इस वीडियो को, जिसमें वो बॉक्सिंग की जबरदस्त ट्रेनिंग करती नजर आ रही है.