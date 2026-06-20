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India Box Office: पहले दिन ‘टॉय स्टोरी 5’ रही आगे, ‘द फ्यूरियस’ को वीकेंड से उम्मीद, जानिए किसने की कितनी कमाई

भारत में ‘टॉय स्टोरी 5’ और ‘द फ्यूरियस’ ने पहले दिन अलग-अलग अंदाज में शुरुआत की है, लेकिन दोनों फिल्मों से वीकेंड पर बेहतर कमाई की उम्मीद की जा रही है.

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India Box Office: पहले दिन ‘टॉय स्टोरी 5’ रही आगे, ‘द फ्यूरियस’ को वीकेंड से उम्मीद, जानिए किसने की कितनी कमाई
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों का जलवा

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस सप्ताह दो हॉलीवुड फिल्मों ने दस्तक दी है और दोनों ने अलग-अलग तरह के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एक तरफ पॉपुलर एनिमेटेड फ्रेंचाइजी ‘टॉय स्टोरी 5' है, जिसने पहले दिन शानदार शुरुआत करते हुए लगभग 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं दूसरी तरफ एक्शन से भरपूर ‘द फ्यूरियस' ने करीब 1.92 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की. हालांकि दोनों फिल्मों का जौनर और ऑडियंस अलग हैं, लेकिन शुरुआती आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि वीकेंड के दौरान दोनों फिल्मों की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

पहले दिन ‘टॉय स्टोरी 5' ने दिखाई ताकत

‘टॉय स्टोरी' फ्रेंचाइजी भारत में लंबे समय से लोकप्रिय रही है. बच्चों से लेकर युवाओं तक इस सीरीज के फैंस की संख्या काफी बड़ी है. यही वजह रही कि फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन लगभग 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया. फिल्म को फैमिली ऑडियंस का अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है. स्कूल की छुट्टियां और वीकेंड का फायदा भी फिल्म को मिल सकता है. ट्रेड अनुमान के मुताबिक, अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो फिल्म अपने शुरुआती वीकेंड में 15 करोड़ ग्रॉस का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है. एनिमेशन और पारिवारिक मनोरंजन के मिश्रण ने इसे सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए आकर्षक बना दिया है.

धीमी शुरुआत के बावजूद ‘द फ्यूरियस' से उम्मीदें कायम

दूसरी ओर, ‘द फ्यूरियस' ने पहले दिन लगभग 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म की शुरुआत धीमी रही, जिसका एक कारण कम प्रमोशन और रिलीज से पहले कम चर्चा को माना जा रहा है. हालांकि फिल्म देखने वाले दर्शकों के बीच इसके एक्शन सीक्वेंस और हाई-ऑक्टेन स्टंट्स की चर्चा हो रही है. यही वजह है कि ट्रेड सर्किल को उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ के सहारे फिल्म आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म अपने पहले वीकेंड में 7 करोड़ से 7.55 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन तक पहुंच सकती है.

वीकेंड में बढ़ेगी दोनों फिल्मों की असली परीक्षा

बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों फिल्मों के लिए शनिवार और रविवार बेहद अहम रहने वाले हैं. ‘टॉय स्टोरी 5' जहां फैमिली और बच्चों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए है, वहीं ‘द फ्यूरियस' एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की कोशिश कर रही है.

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फिलहाल पहले दिन के आंकड़ों के आधार पर ‘टॉय स्टोरी 5' बढ़त बनाती नजर आ रही है. लेकिन वीकेंड में दर्शकों की प्रतिक्रिया और वर्ड ऑफ माउथ दोनों फिल्मों की अंतिम दिशा तय करेंगे. ऐसे में आने वाले दो दिन हॉलीवुड की इन दोनों बड़ी रिलीज के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं.

लेखक के बारे में
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प्रशांत शिशौदिया
Consulting Senior Editor, Entertainment
मनोरंजन जगत के अनुभवी पत्रकार प्रशांत शिशोदिया वर्तमान में एनडीटीवी के एक्जीक्यूटिव एडिटर-एंटरटेनमेंट हैं. तीन दशकों से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारित... और पढ़ें
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